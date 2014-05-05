میانگین بیکاری جوانان 10 تا 15 درصد بالاتر از کل جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر محمود گلزاری در نخستین جلسه شورای راهبردی امور جوانان که عصر دوشنبه برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: یک سوم جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند اکنون که 25 تا 30 میلیون جمعیت کشور جوان است باید به معضلات و مشکلات و خواسته های آنها توجه ویژه ای شود. سلامت ، شادابی، استقلال و قدرت مقابله با بی عدالتی و ایستادگی در مقابل ظلم و بیداد از جمله شاخص های جوانی به حساب می آید.

وی افزود: 26 درصد کل کشور جمعیت بیکار داریم که بیکاری جوانان به ویژه جوانان تحصیلکرده به مراتب بیشتر است به گونه ای که 46 تا 50 درصد بیکاری در جوانان را اختصاص به تحصیلکرده ها دارد.

گلزاری، با بیان اینکه هر ساله شاهد رشد افزایش بیکاری هستیم و در سال 92، رشد بیکاری به 26 درصد رسید تصریح کرد: نگرانی دیگر در موضوع جوانان بحث افزایش آمار طلاق است و در طول سه سال گذشته آمار نسبت طلاق به ازدواج 20 درصد رشد داشته است.

به گفته وی آمار طلاق در شهر تهران و در استان البرز 33 تا 35 درصد رشد داشته و مشهد از دیگر شهرهای با آمار بالای طلاق است، استان ایلام نیز نسبت به خودش آمار طلاق در هر سال دو برابر شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت آمار طلاق نسبت به سال 91 و 92 گفت: در طول یک سال ما شاهد کاهش 4 درصدی ازدواج، افزایش 4.6 طلاق بوده ایم.

وی گفت: در بحث مشارکت های اجتماعی شاهد هستیم که از میان 4 هزار و 300 سمن ثبت شده تنها 500 تا 500 سمن فعال حوزه جوان داریم.

گلزاری به تحقیقات انجام شده در حوزه نگرش های جوانان اشاره کرد و گفت: 75 درصد جوانان به پیشینه تاریخی خود مفتخر هستند، 80 درصد مشارکت سیاسی را موثر می دانند، 44 درصد معتقد به راه اندازی مراکز همسریابی ، 77 درصدعدم امنیت شغلی پسران را علت اصلی بالا رفتن سن ازدواج، 89 درصد میزان شیوه مواد مخدر در میان جوانان را بالا می دانند.

وی گفت: وضعیت مطلوب از نظر ما این است که امکان اشتغال مولد برای جوانان ایجاد شود. آسیب های اجتماعی و فردی در میان جوانان روند نزولی داشته باشد. زمینه مشارکت اجتماعی برای جوانان ایجاد شود و شاخص های نشاط و امیدواری جوانان افزایش پیدا کند.