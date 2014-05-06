تشکیل جلسه ستاد ساماندهی جوانان پس از هفته جوان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود گلزاری شب گذشته در حاشیه نخستین نشست شورای راهبری امور جوانان در جمع خبرنگاران درباره علل تشکیل نشدن جلسه ستاد ساماندهی و شورای عالی جوانان با بیان این مطلب، گفت: در واقع نمی توان گفت که جلسات ستاد ملی تشکیل نشده است، چرا که در این مدت با 10 وزیر و 25 نفر از معاونان وزیر در وزارتخانه های مربوطه همچون آموزش و پرورش و تعاون و کار جلسات تخصصی را برای حل مشکلات و معضلات جوانان داشته ایم و به صورت تخصصی به معضلات و مشکلات این قشر پرداخته ایم.

وی افزود:در جلساتی که با وزرا برگزار کرده ایم یکسری مسائل و گره های مربوط به حوزه جوانان را باز کردیم که جزئیات آن پس از تشکیل جلسه ستاد ملی ساماندهی جوانان اعلام می شود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره برنامه های هفته جوان نیز گفت: برنامه های تفصیلی بسیاری برای این هفته در نظر گرفته ایم ضمن آنکه ستاد برنامه ریزی هفته جوان تشکیل شده و دو هفته گذشته با 35 نفر از مسئولان وزارتخانه های مختلف برای هماهنگی برنامه ها در این هفته جلسه برگزار کرده ایم. قرار است در هفته جوان متناسب با روزهای تعریف شده در هر روز برنامه های متنوعی داشته باشیم ضمن آنکه بسیاری از طرح های ملی مرتبط با جوانان در این هفته افتتاح می شود.

گلزاری با بیان اینکه جوان نمونه در هفته جوان انتخاب و معرفی خواهد شد، گفت: در تلاش هستیم جوانان در یک نشست صمیمی با رئیس جمهور در روز میلاد حضرت علی اکبر (ع) مشکلات، معضلات و دغدغه های خود را بیان کنند.

وی همچنین درباره اینکه آیا مشکلات پرداخت وام ازدواج به جوانان برطرف شده است، گفت: فعلا از وام ازدواج خبری نیست.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین درباره معیار انتخاب اعضای شورای راهبردی جوانان توضیح داد: برخی افراد همچون دکتر حسام الدین آشنا با توجه به شخصیت برنامه ریز و نظریه پرداز در علوم ارتباطات یا دکتر سماوی به عنوان مسئول مشاوران جوان ریاست جمهوری انتخاب شده اند. سایر اعضا نیز عموما صاحب نظر در حوزه جوانان به صورت علمی و کلان بوده اند.

گلزاری در پایان درباره گزارشی که قرار بود به دولت در موضوع مشکلات و معضلات و دغدغه های جوانان بدهد، تصریح کرد: این گزارش تا یکی دو هفته آینده به دولت و رئیس چمهور ارائه خواهد شد.