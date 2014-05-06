بازدید قالیباف از نمایشگاه کتاب/ امیدوارم نمایشگاه سال آینده در شهر آفتاب برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف شهردار تهران به همراه حجت الاسلام شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جمعی از معاونان وی صبح امروز با حضور در مصلای امام خمینی(ره) از نمایشگاه بین المللی کتاب و نیز فرهنگسرای موقت کتاب واقع در مصلی بازدید کرد.

شهردار تهران در حاشیه این بازدید اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مواردی که در بازدید از نمایشگاه کتاب هر سال مشاهده می‌کنم، ازدحام جمعیت و نبودن فضای کافی برای دیدن کتاب‌های مورد علاقه شهروندان است که با زحمت فراوان، خود را به نمایشگاه کتاب می‌رسانند.

وی افزود: شهرداری تهران پروژه ساخت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را با گذاشتن جلسات متعدد با دولتمردان پیگیری کرد که هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم، اما مجموعه عوامل شهرداری تصمیم گرفتند که پروژه شهر آفتاب را که یکی از نامزدهای مکان دائمی نمایشگاه بین‌المللی کتاب است، در پیش گیرد.

قالیباف افزود: زیرساخت‌های شهر آفتاب واقع در ورودی اتوبان تهران- قم در جنب حرم مطهر امام خمینی(ره)، از سوی شهرداری تهران تکمیل شده است و امیدواریم سال آینده میزبان شهروندان و عموم مردم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران باشیم.