خیلی ها شعار جهادی دادند اما معرفت جهادی را حفظ نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم عزیزی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه بسیج سازندگی پایگاه جهادی آیت اله غروی آمل و سالروز بسیج سازندگی، اظهار داشت: همه مردم باید عاشق و شیفته حرکت جهادی باشند.

ابراهیم عزیزی با بیان این مطلب که رسم هجرت بر مبنای عادت نیست بلکه بر مبنای اعتقاد است، بیان کرد: باید برای رسیدن به اوج معنویت و سعادت هجرت کرد، هجرت باید از خودخواهی، نودوست نبودن،همراه نبودن با محرومین باشد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور افزود: جهادگر ما اگر در صحنه با بیل و کلنگ وارد می شود دلیلش این است که می خواهد مهاجرت کند و این دستاورد بزرگی است و هرکدام از ما مومن به هجرت این حرکت الهی شویم برای جامعه یک توفیق بزرگ است.

ابراهیم عزیزی بزرگترین معرفت جهادگر را ایمان و اعتقاد برشمرد و بیان داشت: اگر معرفت و شناخت جهادی نداشته باشیم نمی توانیم در این مسیر قدم برداریم و اگر جهادگران دست یک نیازمند را می گیرند به دلیل آن است که معتقد به راه علوی هستند.

مسئول مركز مطالعات راهبردي و هدايت حركت هاي جهادي سازمان بسيج سازندگي كشور گفت:عرصه جهادی، محیط کار با نداشتن ها است و آنچه که امروز جهادگر داریم اختراع ما نیست بلکه ما امروز احیا کننده زندگی جهادی هستیم.

محمد مظفري اظهار داشت: زندگی و الگو جهادی مبنانی است که از قبل از سوی امام خمینی (ره) تعیین شده است و ما امروز توسط امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب این زندگی جهادی را احیا خواهیم کرد.

ستاد هجرت هر استان در خدمت جهادگران است

مسئول مركز مطالعات راهبردي و هدايت حركت هاي جهادي سازمان بسيج سازندگي كشور با بیان این مطلب که ستاد هجرت هر استان در خدمت جهادگران است، عنوان داشت:طبق تفاهم نامه هایی که امضا شده است ستاد هجرت هر استان که به ریاست استاندار است به مشکلات و مسایل جهادگران هر استان رسیدگی خواهد کرد تا مشکلات محرومین و جهادگران سریعا مرتفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر،در این همایش 2 واحد 65 متری مسکونی توسط جهادگران پایگاه جهادی آیت اله غروی و پایگاه مسچد امام رضا آمل ساخته و به 2 خانواده محروم منطقه رزکه آمل اهدا شد.