فعالیت ها جوان محور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهروز اثباتی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان ضمن بیان اینکه نظام تاکنون در عرصه های آفندی و پدافندی تجربه ای نداشته است اظهار داشت: این امر سبب شده تا آماج زیادی علیه این نظام انجام شود.

وی جوانان را مخاطبان اول در آماج سایبری دشمنان دانست و افزود: ایران نبرد سایبری در مقابل دشمن را تجربه می کند.

فرمانده قرارگاه سایبری ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به این مطلب که نگرش فرهنگ پایه نیروهای مسلح نگاهی ایجابی است افزود: این توان و قدرت وجود دارد که به طور جدی در این عرصه وارد شده و امواج نویی از انقلاب را به دنیا عرضه کنیم.