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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۱:۴۶

سردار اثباتی:

فعالیت ها جوان محور باشد

فعالیت ها جوان محور باشد

سمنان - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه سایبری ستاد کل نیروهای مسلح جوان محور بودن فعالیت ها را ضروری دانست و گفت: دراین عرصه تاکنون فعالیت های خوبی در زمینه های تولیدی و حمایتی در بخش های تولیدات دیجیتال، بازیهای رایانه ای و ... انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهروز اثباتی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان ضمن بیان اینکه نظام تاکنون در عرصه های آفندی و پدافندی تجربه ای نداشته است اظهار داشت: این امر سبب شده تا آماج زیادی علیه این نظام انجام شود.

وی جوانان را مخاطبان اول در آماج سایبری دشمنان دانست و افزود: ایران نبرد سایبری در مقابل دشمن را تجربه می کند.

فرمانده قرارگاه سایبری ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به این مطلب که نگرش فرهنگ پایه نیروهای مسلح نگاهی ایجابی است افزود: این توان و قدرت وجود دارد که به طور جدی در این عرصه وارد شده و امواج نویی از انقلاب را به دنیا عرضه کنیم.

کد مطلب 2286619

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