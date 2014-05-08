بیماران برای انجام خدمات تشخیصی به خارج از بیمارستان نمی روند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت در سراسر کشور دکتر برزیگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه اعضای ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت از مراکز آموزشی درمانی پورسینا و رازی رشت به صورت سرزده بازدید کردند.

وی ضمن بازدید از بخشهای مختلف مرکز آموزشی درمانی پورسینا از جمله اورژانس و تروما از بیماران بستری در این بیمارستان دلجویی کرده و روند اجرای طرح مذکور را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با حضور در بیمارستان رازی ضمن گفتگو با تعدادی از مراجعین به اورژانس این مرکز آموزشی درمانی، از میزان تفاوت پرداختی آنها از قبل و بعد از شروع این طرح جویا شدند.

بنابر این گزارش در ادامه این بازدیدها به منظور آگاهی از نحوه ارائه خدمات رسانی به بیماران بستری در این مرکز نیز از بیماران عیادت شد.

80 زایمان طبیعی رایگان در هرمزگان

در سومین روز از اجرای طرح تحول نظام سلامت در هرمزگان 80 زایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی هرمزگان انجام شد که همگی مادران بدون هزینه و به صورت رایگان ترخیص شدند.

دکتر محمد شکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حاشیه بازدید از بیمارستان زنان و زایمان شریعتی بندرعباس گفت: یکی از بسته های حمایتی سلامت، ترویج زایمان طبیعی است که در همین راستا در برنامه تحول نظام سلامت زایمان طبیعی در بیمارستان دولتی رایگان است.

وی افزود: همزمان با اجرای برنامه تحول نظام سلامت از 15 اردیبهشت ماه همه زایمانهای طبیعی در بیمارستانهای دولتی به صورت رایگان انجام می شود.

بررسی روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در گلستان

همزمان با آغاز، اجرای طرح تحول نظام سلامت در سراسر کشور رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان به همراه اعضای ستاد مرکزی طرح تحول نظام سلامت از مراکز آموزشی درمانی شهید صیادشیرازی گرگان و بیمارستان آل جلیل آق قلا به صورت سرزده بازدید کردند.

در این بازدید دکتر تقی ریاحی از بخشهای مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی از جمله اورژانس، درمانگاه، بخش های ویژه و واحد ترخیص بازدید کرده و از نزدیک روند اجرای طرح تحول نظام سلامت را بررسی و دستورات لازم جهت رفع نواقص را صادر کرد.

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی و هیئت همراه با حضور در بیمارستان آل جلیل آق قلا ضمن بازدید از اورژنس، درمانگاه، هتلینگ، داروخانه وگفتگو با تعدادی از مراجعین، رعایت طرح تحول نظام سلامت مبنی بر پرداخت هزینه 10 درصدی و وضعیت تهیه دارو برای بیماران را مورد بررسی قرار داد.

این بازدیدها و پایش ها توسط رئيس دانشگاه، معاونان و اعضای هيئت رئيسه، مشاورين، تیم حراست و تيم مستقر در دبيرخانه ستاد تحول در معاونت درمان بصورت روزانه و مستمر و خارج از ساعات اداری و به شکل سر زده در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حال انجام است.

این در حالی است که دکتر رسول دیناورند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفته است که در راستای اجرای این طرح، بیمارستان و داروخانه داخل آن موظفند تمام تجهیزات و داروهای مورد نیاز بیماران را تهیه کنند.

وی با اشاره به اینکه در این صورت دیگر بیمار یا همراهانش جهت تهیه این اقلام به خارج از بیمارستان هدایت نخواهند شد، افزود: از پزشکان درخواست داریم فقط اقلامی که در فهرست مجوزدار بهداشت موجود است را تجویز کنند چون مصرف کالایی که در فهرست وزارت بهداشت نیست، تایید نشده است.

دیناروند با بیان اینکه کمبودهای ما بسیار انگشت شمارند و دارو در صورت رعایت فهرست مجوز دار وزارت بهداشت، دچار کمبود نخواهد شد، خاطرنشان کرد: در این طرح کمیته دارو و تجهیزات پزشکی در سطح بیمارستان امام تشکیل شده که فهرست فارماکوپه داروهای بیمارستان را تعیین کنند تا خارج از این فهرست دارو تجویز نشود. در مورد خیلی از داروهای کمیاب نیز داروهای مشابه تجویز خواهد شد.

وی ادامه داد: داروهای بیماران سرپایی شامل پرداخت های 10 درصدی و 5 درصدی نمی شود و فقط بیماران بستری تحت پوشش طرح ساماندهی نظام سلامت هستند.

به گفته دیناروند، بخشی از اعتبار مورد نیاز این طرح را پیش از شروع آن ابلاغ کرد و اعتبار را در اختیار دانشگاهها قرار داد به طوریکه از روز 15 اردیبهشت این اعتبارات آزاد شدند تا بتوان خدمات تحت پوشش طرح ساماندهی نظام سلامت را به بهترین نحو ارائه داد.