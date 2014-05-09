به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این کنسرت که با رونمایی از آلبوم «زمزمه‌ها» همراه بود حمید متبسم با قرائت نوشته ای درگذشت زنده یاد محمدرضا لطفی نوازنده و آهنگساز موسیقی سنتی ایرانی را به تماشاگران و جامعه موسیقی تسلیت گفت.

وی خاطر نشان کرد: بدون تردید درگذشت زودهنگام استاد محمدرضا لطفی دل همه اهالی موسیقی ایرانی را داغدار کرد. هنرمندی که همواره خدمات قابل توجهی را به هنر و فرهنگ این سرزمین ارائه کرده است و من به خاطر تمام تلاش هایی که این استاد والای هنر موسیقی انجام داده از شما می خواهم قبل از شروع کنسرت یک دقیقه به احترام او ایستاده و سکوت کنیم.

او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به انتشار آلبوم «زمزمه‌ها» که به تازگی توسط موسسه فرهنگی هنری نغمه حصار منتشر شده است، خاطرنشان کرد: در مورد آلبوم «زمزمه‌ها» طی روزهای اخیر لطف همه دانشجویان و هنردوستان و مخاطبان موسیقی ایرانی شامل حال من شده و لازم است در همین جا از همه آنها به خاطر این توجه تشکر و قدردانی کنم.

این آهنگساز تصریح کرد: اگر از آهنگسازی در مورد اثرش چیزی پرسیده نشود پس بهتر است او در مقابل این اتفاق سکوت کند و منتظر بازتاب موسیقی باشد که برای جامعه و مخاطبانش ساخته است. به همین دلیل در مورد آلبوم «زمزمه ها» و کنسرتی که با هنرمندان اعضای گروه مضراب تقدیم شما خواهیم کرد سخنی نمی گویم و منتظر می مانم که در روزهای آینده با نظرات خود راهنمای ما در فعالیت‌هایمان باشید.

بعد از قرائت یادداشت حمید متبسم درباره آلبوم «زمزمه‌ها» بخش اول کنسرت که تحت‌تاثیر یاد و خاطره استاد لطفی قرار گرفته بود با اجرای دو قطعه ساز و آوازی «ضرباهنگ دشتی» و «پرواز خیال» و تصنیف «مهر گیاه» با شعری از سعدی، سه‌تار نوازی حمید متبسم، نوازندگی تنبک بهنام معصومی و خوانندگی سالار عقیلی برای مخاطبان موسیقی ایرانی اجرا شد.

اجرای قابل قبول گروه در بخش اول کنسرت «زمزمه‌ها» در شرایطی که جریان آواز ایرانی رفته رفته رو به فراموشی است و بدعت ها و تصنیف خوانی ها جای این گونه ارزشمند موسیقی ایرانی را گرفته است، غنیمتی بود که تماشاگران و دوستداران موسیقی ایرانی را تحت تاثیر قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش دوم این کنسرت موسیقایی نیز بخش هایی از قطعات آلبوم «زمزمه ها» در مایه های ماهور، شوشتری، همایون و دشتی از جمله «به رنگ خواب»، «از آیینه خورشید»، «با چشمه‌ساران»، «در شبی خزانی» با یاد استاد حسن کسایی و «تا به دریای تو» از اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی به آهنگسازی حمید متبسم و نوازندگی گروه مضراب متشکل از امیر پویان بیگلر تار، پدیده احرارنژاد تار، بهنام معصومی تنبک، افشین بابایی سازهای کوبه ای، نوشین پاسدار و بهناز بهنام نیا بربت، آوا ایوبی و جلال امیر پورسعید بم تار و سمیرا گلباز سه تار برای تماشاگران اجرا شد.

اما سالار عقیلی و حمید متبسم بعد از پایان اجرای برنامه و هنگامی که تماشاگران قصد خروج از تالار را داشتند دوباره روی صحنه آمدند و قطعه آخر خود را برای تماشاگران اجرا کردند که این قطعه به دلیل حال و هوای متفاوت آن با استقبال قابل توجه تماشاگران مواجه شد.

عقیلی قبل از اجرای این قطعه خطاب به تماشاگران گفت: همانطور که می دانید متاسفانه چند روز پیش هنرمندان موسیقی اصیل ایرانی شاهد از دست دادن یکی از بزرگان موسیقی این سرزمین یعنی استاد محمدرضا لطفی بود که بعد از مدت ها مبارزه با بیماری به دیار باقی شتافت. امشب گروه موسیقی مضراب می خواهد به سهم خود ادای احترامی به این استاد ارزشمند موسیقی ایرانی داشته باشد و بعد از اینکه همراه شما یک دقیقه سکوت خواهیم کرد قطعه «ایران ای سرای امید» را به روح پرفتوح استاد محمدرضا لطفی تقدیم می کنیم.

کنسرت «زمزمه ها» به رهبری ارکستر و آهنگسازی حمید متبسم، نوازندگی گروه مضراب، خوانندگی سالار عقیلی توسط موسسه فرهنگی هنری نغمه حصار به مدیریت افشین معصومی برگزار شد. ضمن اینکه آزاده زمانی، آرش وطن خواه، مائده باقری و علی پیکانو گروه اجرایی، سحر طاعتی مدیر رسانه ای، علیرضا قدیری عکاس و ارد انزابی پور مشاور صدای این کنسرت موسیقایی بودند.