خبر اعلام نتایج نهایی انتخابات در روز دوشنبه کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، "محمد الربیعی" نماینده فراکسیون المواطن (شهروند) در پارلمان عراق، اعلام کرد که این فراکسیون خواهان تشکیل یک ائتلاف ملی شیعی است.

الربیعی عنوان داشت: هیج خط قرمزی در خصوص شخص خاصی نداریم.

وی همچنین تصریح کرد که این ائتلاف ملی با شرکت ائتلاف المتحدون و ائتلاف کردستان خواهد بود.

از سوی دیگر "عادل مراد" رئیس شورای مرکزی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که رهبران و اعضای اتحاد ملی از نخست وزیری "نوری المالکی" برای سومین بار متوالی حمایت می کنند.

این درحالی است که پایگاه الحره با انتشار گزارشی اعلام کرد که برخی از احزاب و گروههای سیاسی روز چهارشنبه با برگزاری نشستی در اربیل عراق در خصوص تشکیل دولت این کشور در سریعترین زمان ممکن به بحث و بررسی پرداختند.

"طلال الزوبعی" یکی از رهبران ائتلاف المتحدون نیز اعلام کرد که در آینده با گروهی از گروههای سیاسی دیگر از جمله حزب دموکرات کردستان در خصوص ساز و کار تشکیل یک ائتلاف جدید و جلوگیری از تصدی پست نخست وزیری توسط نوری المالکی برای سومین بار متوالی به بحث و بررسی خواهند پرداخت.

از سوی دیگر "سید عمار حکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در دیدار با سفیر سوئد در عراق اعلام کرد که در این دوره عراق برای سازندگی و پیشرفت به حمایتهای کشورهای دوست احتیاج دارد.

از سوی دیگر" مقداد الشریفی" رئیس کمیته عالی انتخابات عراق اظهارات پیشین اعضای این کمیته را مبنی بر اعلام نهایی نتایج انتخابات در روز دوشنبه هفته آینده رد و اعلام کرد که پیشتر نیز اعلام کرده بودیم که به 20 تا 30 روز زمان برای اعلام نتایج نهایی انتخابات نیاز داریم.