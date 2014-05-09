به گزارش خبرنگار مهر، برای حضور در این مسابقات 247 جودوکار خود را به باکو رسانده اند که از این تعداد 157 جودوکار در بخش مردان و 90 جودوکار در بخش بانوان به رقابت خواهند پرداخت. مراسم قرعه کشی این مسابقات عصر پنجشنبه برگزار شد و طی آن 5 جودوکار کشورمان رقبای خود را شناختند.

امروز جمعه در اولین روز این مسابقات جودوکاران دو وزن 60- و 66- کیلوگرم به رقابت خواهند پرداخت که بهزاد محرمی در وزن 66- کیلوگرم تنها نماینده ایران است که به روی تاتامی می‌رود. در این وزن 22 جودکار شب گذشته از باسکول وزنکشی بالا رفتند که که بهزاد محرمی در گروه D دور نخست باید با "نیازمورات شاهمرادوف" از ترکمنستان پیکار کند. وی در صورت پیروزی به دیدار "یلداس زوحماکانوف" از قزاقستان خواهد رفت.

اما فردا شنبه تیم ایران دو نماینده در وزن 73- کیلوگرم دارد. در این وزن 29 جودوکار حضور دارند که امید تیزتک در گروه A دور نخست باید با "حسن ونلی اغلو" از ترکیه مبارزه کند. تیزتک که اولین میدان بین المللی خود را تجربه می کند در صورت پیروزی دور دوم برنده مبارزه فرانسه و جمهوری چک را پیش رو خواهد داشت. در همین وزن و در گروه C سعید ملایی دور نخست "هو نیسیتا" از چین را پیش رو دارد که در صورت برتری باید با برنده روسیه و مغولستان پیکار کند.

یکشنبه در روز پایانی این مسابقات هم تیم ملی ایران دو نماینده دارد. جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم دور نخست در گروه B "کوزبایف عادلیخان" از قزاقستان را پیش رو دارد. در صورت برتری باید با برنده مبارزه سوئیس و مغولستان پیکار کند. نماینده مغولستان "نادین توشین بایار" می باشد.