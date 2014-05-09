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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۱۰

جودو بین المللی باکو؛

بهزاد محرمی حذف شد

بهزاد محرمی حذف شد

اولین جودوکار ایران در رقابتهای بین المللی جایزه بزرگ باکو با شکست برابر حریف خود از دور مسابقات کنار رفت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش ، این دوره از مسابقات ساعاتی قبل در باکو با حضور 247 جودوکار از 41 کشور آغاز شد و جودوکاران اوزان 60- و 66- کیلوگرم به روی تاتامی رفتند. در وزن 66- کیلوگرم تیم ملی ایران یک نماینده داشت . اولین جودوکار ایران در رقابتهای بین المللی جایزه بزرگ باکو با شکست برابر حریف خود از دور مسابقات کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از صبح امروز جمعه در باکو با حضور 247 جودوکار از 41 کشور آغاز شد و جودوکاران اوزان 60- و 66- کیلوگرم به روی تاتامی رفتند. در وزن 66- کیلوگرم تیم ملی ایران یک نماینده داشت. بهزاد محرمی دور نخست به دیدار "نیازمورات شاهمرادوف" از ترکمنستان رفت و در پایان 5 دقیقه مبارزه با یک امتیاز "یوکو" نتیجه را به حریف واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.
 
در ادامه این مسابقات فردا شنبه دو جودوکار ایران در وزن 73- کیلوگرم به روی تاتامی می‌روند. در این وزن 29 جودوکار حضور دارند که امید تیزتک در گروه A دور نخست باید با "حسن ونلی اغلو" از ترکیه مبارزه کند. تیزتک که اولین میدان بین المللی خود را تجربه می‌کند در صورت پیروزی دور دوم برنده مبارزه فرانسه و جمهوری چک را پیش رو خواهد داشت. در همین وزن و در گروه  C سعید ملایی دور نخست "هو نیسیتا" از چین را پیش رو دارد که در صورت برتری باید با برنده روسیه و مغولستان پیکار کند.
 
این دوره از مسابقات تا روز یکشنبه در باکو جریان دارد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کد مطلب 2288105

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