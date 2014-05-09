بهزاد محرمی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از صبح امروز جمعه در باکو با حضور 247 جودوکار از 41 کشور آغاز شد و جودوکاران اوزان 60- و 66- کیلوگرم به روی تاتامی رفتند. در وزن 66- کیلوگرم تیم ملی ایران یک نماینده داشت. بهزاد محرمی دور نخست به دیدار "نیازمورات شاهمرادوف" از ترکمنستان رفت و در پایان 5 دقیقه مبارزه با یک امتیاز "یوکو" نتیجه را به حریف واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

در ادامه این مسابقات فردا شنبه دو جودوکار ایران در وزن 73- کیلوگرم به روی تاتامی می‌روند. در این وزن 29 جودوکار حضور دارند که امید تیزتک در گروه A دور نخست باید با "حسن ونلی اغلو" از ترکیه مبارزه کند. تیزتک که اولین میدان بین المللی خود را تجربه می‌کند در صورت پیروزی دور دوم برنده مبارزه فرانسه و جمهوری چک را پیش رو خواهد داشت. در همین وزن و در گروه C سعید ملایی دور نخست "هو نیسیتا" از چین را پیش رو دارد که در صورت برتری باید با برنده روسیه و مغولستان پیکار کند.