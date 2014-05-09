به گزارش خبرنگار مهر، بیستم اسفندماه سال گذشته با برگزاری دیدار دو تیم پتروشیمی نوری عسلویه و تله کابین گنجنامه همدان به عنوان آخرین دیدار از هفته پایانی مرحله دورهای (رفت و برگشت) مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور که با برتری پتروشیمی نوری عسلویه در همدان همراه بود، پرونده این رقابتها در سال 92 بسته شد و ادامه مسابقات موکول شد به سال 93 و پیگیری دیدارهای پلیآف.
در همین راستا با در نظر گرفته شدن حضور ملیپوشان در اردوی مجارستان و بعد از آن، اعزام آنها به محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن، 20 اردیبهشتماه به عنوان آغاز مرحله پلیآف (نیمه نهایی) لیگ برتر اعلام شد.
بر این اساس و طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ فدراسیون تنیس روی میز، از روز شنبه (فردا) مرحله نیمه نهایی مسابقات آغاز میشود این در حالی است که به فاصله دو روز مانده به آغاز این مرحله، تیم تلهکابین گنجنامه همدان از شرکت در ادامه دیدارها انصراف داد.
گفته شده که اعتراض به چگونگی پیگیری مسابقات لیگ برتر دلیل کنارهگیری تلهکابین گنجنامه همدان است هر چند رئیس سازمان لیگ فدراسیون مسائل مالی را دلیل این انصراف عنوان کرده است. اما در هر صورت با این کنارهگیری، لیگی که با حضور تنها پنج تیم آغاز شد در مرحله نیمه نهایی به جای چهار تیم، با حضور سه تیم پیگیری میشود.
دانشگاه آزاد بدون بازی فینالیست شد
طبق برنامه اعلام شده برای مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور، در این مرحله تیم دانشگاه آزاد که مرحله دورهای را بدون باخت و با 20 امتیاز به پایان رساند قرار بود به مصاف تلهکابین گنجنامه همدان برود که با تنها 2 برد از مجموع 8 بازی و 6 باخت و 6 امتیاز در رده چهارم مرحله دورهای مسابقات قرار گرفت.
اما با توجه به انصراف همدانیها از لیگ برتر که مورد موافقت فدراسیون هم قرار گرفته است، دانشگاه آزاد که قهرمان بدون باخت مرحله دورهای شد به طور مستقیم و به عنوان اولین فینالیست راهی مرحله نهایی شد و باید منتظر مشخص شدن حریف خود در این مرحله بماند.
آغاز نیمه نهایی لیگ تنیس روی میز برای تعیین تنها یک فینالیست!
به گزارش مهر، با این اوصاف مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور تنها با انجام یک دیدار آغاز و پیگیری خواهد شد. پتروشیمی بندرامام و پتروشیمی نوری عسلویه که به ترتیب با 18 و 13 امتیاز در جایگاههای دوم و سوم مرحله دورهای قرار گرفتند، برگزار کننده تنها دیدار نیمه نهایی هستند. این دو تیم در قالب دو دیدار رفت و برگشت به مصاف هم میروند.
برنامه تنها دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
دیدار رفت نیمه نهایی
شنبه 20 اردیبهشتماه
* پتروشیمی نوری عسلویه - پتروشیمی بندرامام
دیدار برگشت نیمه نهایی
پنجشنبه 25 اردیبهشتماه
* پتروشیمی بندرامام - پتروشیمی نوری عسلویه
بازنده تیم سوم میشود
به گزارش مهر، با در نظر گرفتن انصراف تلهکابین گنجنامه همدان از حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور، این رقابتها دیدار ردهبندی نخواهد داشت و فقط با برگزاری دو دیدار در مرحله نیمه نهایی و دو دیدار در مرحله فینال پیگیری خواهد شد.
بر این اساس بازنده دیدار تیمهای پتروشیمی نوری عسلویه و پتروشیمی بندامام به عنوان سوم لیگ دست پیدا میکند و تیم برنده هم حریف دانشگاه آزاد در فینال میشود.
دیدار رفت مرحله فینال 31 اردیبهشتماه برگزار میشود. دیدار برگشت هم 5 خردادماه برگزار میشود و بدین ترتیب بیست و دومین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور با تعیین قهرمان و نایب قهرمان به کار خود پایان میدهد.
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