دوئل پتروشیمی و دانشگاه برای تصاحب جام بیست و دوم تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات تنیس روی میز لیگ باشگاه‌های کشور پس از سه ماه تاخیر از 25 آذرماه سال گذشته آغاز شد. البته مسئولان مسئولان برگزار کننده سعی داشتند فصل جدید این مسابقات را در ازای تاخیر ایجاد شده با حداقل حضور 6 تیم برگزار کنند اما در نهایت ترکیب تعداد تیم‌های شرکت کننده با یک تیم کمتر از سال گذشته بسته شد یعنی پنج تیم دانشگاه آزاد تهران، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی نوری عسلویه، تله کابین گنج نامه همدان و شوراری شهر بابل.

در غیاب بانک دی که قهرمان فصل گذشته مسابقات شد اما از حضور در رقابت‎‌های امسال امتناع کرد، شاید پتروشیمی بندرامام جدی‌ترین تیم برای کسب عنوان نخست مسابقات بود. تیمی که با هدایت پیمان حسنی خیلی زودتر از دیگر تیم‌های شرکت کننده ترکیب خود را با در اختیار گرفتن نوشاد عالمیان، محمدرضا اخلاق‌پسند، عارف احمدی‌فر، محمد علی روئین‌تن و احمدرضا عبادی‌پور بست و با واریز ورودیه 8 میلیون تومانی حضورش را در لیگ امسال قطعی کرد.

البته دانشگاه آزاد هم از تیم‌های مدعی و جدی در مسابقات امسال محسوب بود. تیمی که نیما عالمیان، افشین نوروزی، میدیا لطفا الله نسبی، بهنام رحمت‌پناه و امین میرالماسی را در اختیار گرفت و با وجود حواشی که به خاطر کاهش بودجه دانشگاه آزاد و صحبت‎های مطرح شدن مبنی بر تغییر رقم قرارداد پینگ‌پنگ‌بازان یا لغو حضور آنها در مسابقات ایجاد شد و در نهایت هم منجر به تغییر کادر فنی این تیم، استعفای پسران و معرفی حمیدرضا صابری به عنوان سرمربی جدید شد، در رقابت ها حاضر شد.

این دو تیم در نهایت هم فینالیست مسابقات شدند یکی با بازی و دیگری بدون بازی؛ دانشگاه آزاد که به عنوان تنها تیم بدون باخت، قهرمان مرحله دوره‌ای مسابقات شد در مرحله نیمه نهایی به خاطر انصراف تله‌کابین گنج‌نامه همدان هیچ دیداری برگزار نکرد و به صورت مستقیم راهی مرحله نهایی شد. پتروشیمی بندرامام اما در این مرحله با کسب این پیروزی مقتدرانه و یک تساوی برابر پتروشیمی نوری عسلویه راهی فینال شد.

در هر صورت مسابقات تنیس روی میز لیگ باشگاه‌های کشور در فصل بیست و دوم، از فردا وارد مرحله نهایی می‌شود. این مرحله از مسابقات به صورت رفت و برگشت انجام خواهد شد تا در نهایت مشخص شود بعد از پنج ماه و برگزاری 24 بازی (20 دیدار مقدماتی، 2 دیدار نیمه نهایی و 2 دیدار فینال) چه تیمی قهرمان خواهد شد. پتروشیمی بندرامام یا دانشگاه آزاد؟

برنامه دیدارهای نهایی مسابقات تنیس روی میز لیگ باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دیدار رفت مرحله نهایی

چهارشنبه 93/2/31

* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد تهران (ساعت 16 - سالن بندرامام)

دیدار برگشت مرحله نهایی

دوشنبه 93/3/5

* دانشگاه آزاد تهران - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - آکادمی ملی تنیس روی میز تهران)