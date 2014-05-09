طرح شناسایی مشاغل حوزه ICT کلید خورد/ شناسایی 100 عنوان شغل

فریبا مهدیون در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیتهای کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در جهت بهبود فضای کسب و کار فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: در این زمینه چند طرح تهیه و در دستور کار قرار گرفته است که از آن جمله می توان به طرح استانداردسازی فعالیتهای آموزشهای تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات، طرح ساماندهی نرخ تعرفه خدمات آموزشی و نیز طرح شناسایی مشاغل حوزه ICT با هدف رفع مشکلات بخش خصوصی این صنف اشاره کرد.

وی با بیان اینکه طرح جامع شناسایی مشاغل فناوری اطلاعات و ارتباطات تهیه و به معاونت نظارت و راهبردی رئیس‌جمهور در دولت قبل ارسال شده است، گفت: براساس این طرح 100 عنوان شغلی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی شده است که در صورت اجرایی شدن ساماندهی کسب و کار در این بخش را شاهد خواهیم بود.

مهدیون همچنین بر برقراری ارتباط با مراکز علمی و آموزشی از جمله پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه ها به عنوان دیگر فعالیتهای کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نصر در جهت بکارگیری توان علمی آموزشی شرکتهای این بخش تاکید کرد و گفت: رفع موانع کسب و کار مراکز آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران اضافه کرد: در آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک، یکی از موضوعات اصلی فعالیت های شرکتهای IT به فعالیت در حوزه آموزش و پژوهش اختصاص یافته است؛ براین اساس این شرکت‌ها می توانند از طریق رتبه‌بندی شورایعالی انفورماتیک و مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به صورت قانونی و رسمی فعالیت کنند.

وی گفت: شرکت‌هایی که هم‌اکنون در زمینه آموزش‌های تخصصی IT فعال هستند دارای رتبه‌بندی از شورای عالی انفورماتیک و مجوز از سازمان فنی‌ و حرفه‌ای هستند.