به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی «سخنی نیست» به آهنگسازی علی قمصری صبح جمعه 19 اردیبهشت در تالار وحدت با حضور تعدادی از هنرمندان و علاقمندان موسیقی ایرانی برگزار شد.

فردین خلعتبری مدرس و آهنگساز صاحب‌نام موسیقی در این مراسم گفت: خوشحالم که موسیقی ایرانی این ظرفیت را دارد که ساعت 10 صبح یک روز تعطیل پذیرای تعداد زیادی از علاقمندان موسیقی ایرانی باشد و این مایه خرسندی ما است که می توانیم در چنین روزی میزبان حضور جوانان علاقمند به حوزه موسیقی در یک مراسم رونمایی باشیم.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به فضای فعالیت هنرمندان در عرصه موسیقی کشورمان بیان کرد: متاسفانه جریان موسیقی کشورمان به سمتی هدایت شده که تایید خوب یا بد بودن موسیقی‌مان را از میزان جمعیت دریافت می‌کنیم و این اشتباه بزرگی است. من نمی خواهم به فعالیت های موسیقایی که جمعیت انبوهی از آن استقبال می کند واژه شوخی را اطلاق کنم اما بر این باورم برای اشاعه موسیقی جدی که به تفکر شرقی ما متصل است نیازمند جدیت فراوانی هستیم.

این آهنگساز تصریح کرد: امیدوارم این حرف‌های من توهین تلقی نشود اما باید به این نکته اشاره کنم که ما با مخاطبی روبرو هستیم که دوست دارد فکر نکند این در حالی است که چیستی و چگونگی موسیقی ایرانی توسط مردم ما درک نمی شود. من ضد مردم نیستم اما دوست دارم به این نکته اشاره کنم که باید برای اشاعه موسیقی جدی و تبیین اندیشه و تفکر، بیشتر از اینها فکر کنیم و نظر مردم را در رابطه با آن جویا شویم.

آهنگساز سریال «شب دهم» با اشاره به فعالیت های علی قمصری در ارائه نوآوری هایی در عرصه موسیقی ایرانی عنوان کرد: علی قمصری همواره به موسیقی چندصدایی فکر کرده است. او از نسل پیش چیزهایی را آموخته و اکنون با فاصله چیزهایی را خلق می کند. او در بسیاری از موارد احساس تنهایی کرد اما با تلاشی که داشت توانست برای خود یار پیدا کند و به اینجایی که قرار دارد، برسد و این گامی ارزشمند و ستودنی برای یک نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی محسوب می شود.

این مدرس دانشگاه در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: اگر بخواهیم امیدوار باشیم نسل بعد را نباید انکار کنیم. متاسفانه در شرایط انقطاع نسلی قرار داریم که این اتفاقی بسیار غم‌انگیز است و بوی انکار می دهد. من امیدوارم شما جوانانی که در عرصه موسیقی مشتاقانه مشغول فعالیت هستید از اینکه در نگاه بزرگترها دیده نمی شوید، دلسرد نشوید.

خلعتبری در بخش پایانی صحبت های خود گفت: من فکر می کردم در مراسم امروز با تعداد زیادی از هنرمندان مسن روبرو خواهم شد اما دیدم ماجرا کاملا برعکس اتفاق افتاده است و اینجاست که نسل من که به نوعی نسل میانی موسیقی ایرانی است باید تلاش کنیم و پیوند بین پیشکسوتان و جوانان را بیشتر برقرار کنیم. پل بین قدیمی ها و جدیدها باید هر چه زودتر ساخته شود و هیچ‌گاه هم قطع نشود و شما که به دنبال ساز و آواز هستید باید بیشتر تلاش کنید.

بر اساس گزارش مهر، اجرای چند قطعه موسیقایی توسط علی قمصری و گروهی از هنرمندان جوان، تقدیر از همخوانان و نوازندگان آلبوم «سخنی نیست» و تجلیل از سید علی میرمحمدی مدیر برگزاری کنسرت های گروه «همنوازان حصار» از دیگر بخش های مراسم رونمایی آلبوم «سخنی نیست» به آهنگسازی علی قمصری بود.

حسین پاکدل، حمید متبسم، پیروز ارجمند و محمد معتمدی از مهمانان ویژه این مراسم رونمایی بودند.