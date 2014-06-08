جشنواره «رنگ موسیقی» کلید خورد/ رونمایی زنده از آلبوم «سخنی نیست»

به گزارش خبرنگار مهر، علی قمصری هنرمند جوانی است که طی این سالها تلاش کرده با ارائه نوآوری هایی که در عرصه موسیقی ایرانی پدید آورده گام هایی در خلق تولید آثار برگرفته از موسیقی سنتی با حال و هوای امروزی بردارد، گام هایی که پیش از او بزرگانی چون حسین علیزاده، کیهان کلهر و نوازندگانی از نسل قبل او با خلق آثاری ماندگار برداشته‌اند.

اگرچه نوآوری‌ها و بداهه پردازی های قمصری در عرصه موسیقی در برخی موارد چندان به مذاق تعدادی از دوستداران موسیقی ایرانی خوش نیامده اما چه بخواهیم چه نخواهیم علی قمصری دیگر هنرمندی نیست که ساده و گذرا بتوان از نامش عبور کرد، نامی که در آثاری نظیر اجرای زنده و آلبوم «چه آتش ها» به خوانندگی همایون شجریان، «برف خوانی» به خوانندگی وحید تاج و کنسرت های متعدد گروه همنوازان حصار با علیرضا قربانی در داخل و خارج از کشور شنیده می شود.

به هر حال انتشار آلبوم «سخنی نیست » از این نوازنده تار و آهنگساز با هسته مرکزی تار، عود، بم کمان، سازهای کوبه ای و همخوانی چهار خواننده زن بهانه ای شد که مسوولان برگزاری اولین جشنواره «رنگ موسیقی» که توسط بخش خصوصی اداره می شود از علی قمصری دعوت کنند تا افتتاح کننده دور اول برگزاری این جشنواره در تالار وحدت باشد.

در این این کنسرت موسیقایی که شنبه شب 17 خرداد ماه با استقبال خوب تماشاگران برگزار شد قطعاتی از آلبوم تازه منتشر شده «سخنی نیست» به آهنگسازی علی قمصری متشکل از «شعر بی واژه»، «سخنی نیست» و «نسل ما» با شعری از احمد شاملو، «تنهایی ما»، «آیینه » و «بی قرار» با شعری از هوشنگ ابتهاج به همراه قطعات «اراده» و «لکه های بی رنگ» برای مخاطبان اجرا شد که این برنامه اگر چه در حوزه کیفیت به اجرای کنسرت «چه آتش ها» نمی رسید اما به دلیل اینکه به نوعی رونمایی زنده از آلبوم تازه قمصری بود توانست رضایت نسبی مخاطبان را فراهم کند.

آهنگساز آلبوم «سخنی نیست» که تجربه های قبلی اش نشان داده آنچنان تمایلی به استفاده از مولفه احساس در موسیقی ایرانی اعتقادی ندارد در این کنسرت هم نشان داد که به اجرای آنچه وی از تکنیک و خلاقیت و ایده پردازی یاد می کند همچنان بیشتر از عنصر احساس در موسیقی توجه می کند.

او و گروهش آنچنان غرق در ارائه تکنیک مورد نظرشان بودند که کمتر به شنونده غیر آشنا با گروه «هم نوازان حصار» نزدیک شدند و این همان نقطه ضعف قمصری و یارانش است که باید در کنسرت‌ها و آلبوم های بعدی فکری به حال آن کند تا مخاطب غیر تخصصی و نا آشنا به فن موسیقی ایرانی نیز با آثارشان احساس همذات پنداری بیشتری کنند.

در این کنسرت شیوه نوینی از ارائه موسیقی آوازی ایران با همنیشنی نواهای مردانه و زنانه و همراهی هماهنگ سازها ارائه شد که می تواند برای علاقه مندان آواز ایرانی جالب توجه و محل بحث باشد.

در این کنسرت موسیقایی که توسط موسسه هامین گستر آریا برگزار شد، علی قمصری نوازنده تار، دیوان و همخوان، مصباح قمصری نوازنده بم کمان و همخوان، سیاوش روشن عود و همخوان، حسین رضایی نیا کوزه و دف ، همایون نصیری سازهای کوبه ای ، هاله سیفی زاده همخوان، سحر محمدی همخوان، بهرخ شور ورزی همخوان، مژده بهرامی همخوان گروه اجرایی کنسرت «سخنی نیست» بودند.

گروه آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو، کنسرت ارکستر سازهای بادی تهران به رهبری سینا ذکایی، کنسرت دف و نی بیژن کامکار، کنسرت بزرگ کیوان ساکت به خوانندگی وحید تاج از جمله برنامه هایی هستند که به ترتیب طی روزهای 18 تا 22 خرداد ماه ساعت 22 در قالب نخستین جشنواره «رنگ موسیقی» اجرا دارند.

عکس: علیرضا قدیری