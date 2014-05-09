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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۳۷

فوتسال جام ملت های آسیا؛

تیم ملی به خاطر فاصله زیاد از تمرین در سالن منصرف شد!

تیم ملی به خاطر فاصله زیاد از تمرین در سالن منصرف شد!

تمرین تیم ملی فوتسال ایران با نظر خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی قبل از بازی با ژاپن در سالنی که پیش بینی شده بود برگزار نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر تیم ملی فوتسال ایران فردا شنبه در حالی در فینال مسابقات فوتسال جام ملت های آسیا به مصاف ژاپن می رود که بازیکنان این تیم امروز با نظر سرمربی تیم ملی از حضور در سالن تمرین منصرف شدند.

طبق نظر خسوس کاندلاس و با توجه به دور بودن سالن تمرین از هتل محل اقامت تیم ملی که حدود 45 دقیقه فاصله زمانی دارد، بازیکنان فقط به تمرین سبک در محل هتل اکتفا می کنند. کاندلاس ترجیح داد برای جلوگیری از خستگی بازیکنانش آخرین تمرین پیش از بازی با ژاپن در فینال جام ملت های آسیا را در هتل برگزار کند.

دیدار فینال سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا ساعت 16:30 فردا شنبه بین تیم های ایران و ژاپن در شهر هوشی مینه ویتنام برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2288122

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