نتانیاهو به دنبال استفاده سیاسی از موضوع هسته ای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، "عوزی عیلام" یکی از مسئولان بلند پایه طرح انرژی هسته ای رژیم صهیونیستی با اشاره به تهدیدات مقامات این رژیم علیه ایران درموضوع هسته ای، اعلام کرد : اظهارات تند و تهدیدآمیز علیه ایران هیچ کمکی به ما نخواهد کرد.

این مقام صهیونیستی در ادامه خاطر نشان کرد: حمله به تأسیسات هسته ای ایران باعث بر افروختن یک جنگ گسترده در منطقه خواهد شد.

وی در ادامه با شاره به اظهارات "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص انرژی هسته ای ایران و تهدیدات وی علیه تهران اظهار داشت: نتانیاهو و دیگر مقامات سیاسی با بیان تهدیداتی اینچنینی علیه ایران و موضوع هسته ای این کشور، مردم را به اضطرابی غیر ضروری دچار می کنند.

با آنکه نتانیاهو تحقق توافق میان ایران و غرب را به شدت محکوم می کند اما عیلام نظر دیگری دارد. وی با اشاره به تصمیم اخیر تهران مبنی بر کاهش غنی سازی اورانیوم از 20 درصد به پنج درصد می گوید: اقداماتی که اخیرا ایران اتخاذ کرده دارای مفاهیم گسترده ای است که در رأس آن کاهش بیش از نیمی از غنی سازیهای ارورانیوم را در این کشور در پی داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: مسائل اساسی همچنان در مقابل ما در جریان است و با تمام اینها باز هم می توان خوشبین بود چرا که به اعتقاد من ارائه یک فرصت دیپلماتیک به ایران در کنار تحریمهای اعمال شده علیه این کشور امری ضروری است.

وی با تأکید بر اینکه به اعتقاد وی ایران قصد ندارد سلاح هسته ای بسازد گفت: ممکن است هدف ایران از فعالیت هسته ای تنها تبدیل شدن به یک کشور هسته ای و ابر قدرت در منطقه خاورمیانه، در مقابل کشورهای همسایه محدود باشد.

وی با تاکید بر بی فایده بودن حمله به ایران عنوان داشت: این امر فقط تمایل ایران را برای بالا بردن قدرت هسته ای خود، افزایش می دهد و نتیجه ای معکوس در پی خواهد داشت.

وی با انتقاد شدید از موضع گیری های نتانیاهو علیه ایران گفت: نتانیاهو از رهگذر تهدید ایران، اهداف گوناگونی را دنبال می کند و اینگونه اظهار نظرها مشکلی را حل نمی کند.

عیلام یکی از شخصیتهای اساسی در طرح انرژی هسته ای رژیم صهیونیستی محسوب می شود و تاکنون پستهای متعدد ی از جمله ریاست مرکز مدیریت تحقیق و گسترش تسلیحات و تکنولوژیهای زیر ساختی در ارتش بعهده داشته است علاوه بر این وی مشاور وزیر دفاع رژیم صهیونیستی نیز است

عیلاوی از نزدیک موضوع هسته ای ایران را پیگیری می کند و معتقد است که ایران راه زیادی تا تولید بمب هسته ای در پیش دارد.