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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۵۹

رژه پیروزی ارتش روسیه در مسکو

رژه پیروزی ارتش روسیه در مسکو

همزمان با تحولات اوکراین ارتش روسیه درسالگرد پیروزی خود در جنگ جهانی دوم امروز در مسکو رژه پیروزی برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، هزاران نیروی نظامی روسیه امروز در مسکو به مناسبت 69 مین سالگرد پیروزی این کشور در جنگ جهانی دوم رژه رفتند.

این رژه همچنین همزمان با تنش روسیه و غرب بر سر الحاق شبه جزیره کریمه و تحولات شرق اوکراین بر گزار شد.

در رژه روز پیروز ی که در حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور ین کشور برگزار شد 11 هزار نظامی روسیه به همراه تجهیزات و امکانات خود شرکت داشتند.

پوتین در این مراسم حس میهن دوستی نسبت به سرزمین مادری را ستود و بر اهمیت افزایش توان نیروهای مسلح برای حمایت از منافع کشور تاکید کرد.

مراسم رژه امسال به خاطر همزمانی آن با تحولات اوکراین از اهمیت ویزه ای برای روس ها برخوردار است.

 

 

کد مطلب 2288199

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