روسیه از مرزهای اوکراین عقب نشینی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ولادیمیر پوتین"رییس‌جمهور روسیه پس از دیدار با رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسکواز عقب نشینی نیروهای روسیه از مرزهای اوکرین خبر داد.

وی پس از دیدار با دیدیه بورکالتر رئیس جهوری سوئیس که ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را نیز بعهده دارد گفت: ما به نیروهای خود دستور عقب‌نشینی داده‌ایم و آن‌ها دیگر در مناطق مرزی کشور با اوکراین حاضر نیستند، بلکه به پایگاه‌ها وپادگان‌های خود باز گشته اند.

رئیس‌جمهوری روسیه همچنین از مقام‌های دولت اوکراین خواست تا سریعا عملیات نظامی را در جنوب شرق اوکراین متوقف کنند.



پوتین در این دیدار همچنین خواستار به تعویق افتادن همه پرسی 11 می از سوی شورشیان شرق اوکراین شد.



رئیس‌جمهوری روسیه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در 25 ماه می را قدمی در مسیر صحیح خوانده و گفت: در صورتی که حقوق تمام شهروندان در چنین انتخاباتی رعایت نشود این همه پرسی مفهومی نخواهد داشت.