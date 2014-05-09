امام علی(ع) در سخت ترين شرايط زندگی نگاهی به اموال مردم نداشت/مدیران نسبت به بیت المال، دل های خود را پاک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه در مصلای بیت المقدس اراک با اشاره به سالروز ولادت مولای متقیان امام علی ( ع) اظهارداشت: ایشان همواره خود را با افراد بی بضاعت و کم درآمد جامعه مقايسه می نمود و سطح زندگی خويش را با آنان تنظيم می نمود.

وی ادامه داد: امام عليه السلام اين رفتار را به عنوان يک الگو انجام داده و می خواست فرهنگ جامعۀ اسلامي را به اين سوی رهنمون سازد و کارگزاران، از هر جهت الگو و اسوۀ مردم باشند.

مدیران نسبت به بیت المال، دل های خود را پاک کنند

آیت الله دری نجف آبادی باتاکید بر جلوگیری از حیف و میل بیت المال، اجرای عدالت و پرهیز از اختلاس از سوی مدیران تصریح کرد: مدیران باید نسبت به اموال بیت المال، دل های خود را پاک کنند و با اراده و پشتکار آهنین برای آبادانی ایران اسلامی تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه کارگزاران و مديران حکومت اسلامی تا وقتی در دل مردم جای دارند که از موقعيت خود سوءاستفاده نکنند اظهارداشت: کارگزاران وقتی بدنبال جمع آوری مال و ثروت و بدست آوردن مقام و رياست نباشند بلکه قصد آن ها خدمت به مردم و کسب رضای الهی باشند مورد اعتماد مردم قرار می گیرند.

امام جمعه اراک اضافه کرد: در غير اين صورت، موقعيت اجتماعی خود را از دست می دهند و سوابق حسنۀ آن ها از بين می رود و افکار عمومی به سرعت بر ضد آن ها بسيج می شوند و مال پرستی و مال دوستی آن ها سبب سقوطشان میشود.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز با نیزبنی خود امسال را سال اقتصاد و فرهنگ با مدیرت جهادی نامگذاری کردند تا همه ما به سنت های حسنه اسلام و فرهنگ علوی توجه کنیم.

آیت الله دری نجف آبادی با تاکید بر اینکه مدیریت جهادی مسئولان و به ویژه مدیران صنایع، عامل اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است گفت: سرانه ساعات کار در کشورهای کره جنوبی و آلمان روزانه 9 ساعت و سرانه جهانی پنج ساعت و نیم است در حالی که سرانه کار در کشور ما 25 دقیقه است که مدیران و مسئولان باید با برنامه ریزی های دقیق این مقوله مهم را پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم کشور را از شرایط کنونی نجات دهیم و استقلال اقتصادی، علمی، ورزشی و فرهنگی داشته باشیم و در منطقه و جهان به یک قدرت مطلق تبدیل شویم، باید شبانه روز کار و تلاش کنیم.

مدیران بخش تولید، نقش بسیار مهمی بر عهده دارند

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: مدیران بخش تولید، نقش بسیار مهمی بر عهده دارند چرا که هم باید نظارت کافی بر فعالیت ها داشته باشند و هم پا به پای کارگران کار کنند چرا که با پشت میزنشینی و کت و شلوار به تن کردن، به پیشرفت و بالندگی نمی رسیم.



آیت الله دری نجف آبادی در ادامه سخنان خود در خصوص فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت علی (ع) و امام جواد (ع) گفت: تمام مردم و مسئولان باید دست در دست یکدیگر داده و مراسم میلاد حضرت علی (ع) را باشکوهتر از سال های گذشته برگزار کنند.

وی به فرارسیدن ماه رجب و ایام اعتکاف اشاره کرد و گفت: این سنت حسنه چند سالی است که در کشور رونق خاصی یافته که جوانان و مردم از درس و مشغله های خود رها شده و در خانه خدا معتکف می شوند و دل را از آلودگی ها پاک می کنند.

وی با بیان اینکه ثواب اعتکاف به حدی است که پیامبر (ص) در دهه آخر ماه مبارک رمضان معتکف می شدند یادآور شد: امروز دشمنان برای جوانان ما دام های بسیاری به طرق مختلف گسترانیده اند، اما جوانان کشور با حضور در این مراسم ها و اعتکاف ها، می توانند خود را در برابر برنامه های دشمنان بیمه کنند.