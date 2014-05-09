  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۱۱

دمشق خواستار درج نام گروهک "الجبهه الاسلامیه" در لیست گروههای تروریستی شد

دمشق خواستار درج نام گروهک "الجبهه الاسلامیه" در لیست گروههای تروریستی شد

به دنبال دست داشتن گروهک تروریستی "الجبهه الاسلامیه" در انفجار یک هتل بین المللی در حلب، وزارت خارجه سوریه از سازمان ملل و شورای امنیت خواست نام این گروهک در لیست گروههای تروریستی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، وزارت خارجه سوریه با ارسال نامه ای به  دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، از آنان خواست که گروهک تروریستی موسوم به  "الجبهه الاسلامیه" را به عنوان یک گروه تروریستی به رسمیت شناخته و نام این گروه را در لیست گروههای تروریستی قرار دهند.

در این نامه ضمن اشاره به دست داشتن این گروهک تروریستی در انفجار هتل کارلتون در حلب اعلام شده که این اولین جنایتی نیست که این گروهک تروریستی در سوریه مرتکب می شود.

وزارت خارجه سوریه همچنین خواهان اتخاذ تدابیری قاطعانه علیه کشورهای حامی تروریست در سوریه شد.

. روز پنج شنبه تروریستها هتل بین المللی الکارلتون در مرکز حلب را منفجر کردند که در این حادثه دهها نفر کشته و زخمی شدند و ساختمان این هتل نیز به کلی تخریب شد، اندکی پس از آن گروهک تروریستی الجبهه الاسلامیه مسئولیت این انفجار را برعهده گرفت.

کد مطلب 2288216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها