دمشق خواستار درج نام گروهک "الجبهه الاسلامیه" در لیست گروههای تروریستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، وزارت خارجه سوریه با ارسال نامه ای به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، از آنان خواست که گروهک تروریستی موسوم به "الجبهه الاسلامیه" را به عنوان یک گروه تروریستی به رسمیت شناخته و نام این گروه را در لیست گروههای تروریستی قرار دهند.

در این نامه ضمن اشاره به دست داشتن این گروهک تروریستی در انفجار هتل کارلتون در حلب اعلام شده که این اولین جنایتی نیست که این گروهک تروریستی در سوریه مرتکب می شود.

وزارت خارجه سوریه همچنین خواهان اتخاذ تدابیری قاطعانه علیه کشورهای حامی تروریست در سوریه شد.

. روز پنج شنبه تروریستها هتل بین المللی الکارلتون در مرکز حلب را منفجر کردند که در این حادثه دهها نفر کشته و زخمی شدند و ساختمان این هتل نیز به کلی تخریب شد، اندکی پس از آن گروهک تروریستی الجبهه الاسلامیه مسئولیت این انفجار را برعهده گرفت.