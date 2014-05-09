700 نفر برای حضور در مراسم اعتکاف نهاوند ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین گروسی در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه شهر نهاوند در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) اظهار داشت: امسال در 10 منطقه شهری و 10 منطقه روستائی شهرستان نهاوند مراسم معنوی اعتکاف از تاریخ بیست و سوم تا بیست پنجم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد که بیش از 100 عنوان برنامه فرهنگی در ایام اعتکاف توسط اداره تبلیغات اسلامی در جمع معتکفان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام گروسی گفت: در مراسم معنوی اعتکاف امسال نیز سخنرانان برجسته حضور و علاوه بر آن برنامه های آموزشی شامل پاسخ به شبهات دینی معتکفین، مشاوره و دعا و مناجات و قرائت قرآن و غیره نیز از دیگر برنامه های اعتکاف امسال برای معتکفین در مساجد نهاوند است.

وی افزود: آنچه که در اعتکاف اهمیت‌دارد اصل توجه به معبود و دوری از امور مادی است که این امر در اعتکاف تحقق پیدا می‌کند و اعتکاف در حقیقت امر سبب بیشتر شدن ارتباط فرد با خدای احد و یگانه می شود.

سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند عنوان کرد: یکی از مبانی فرهنگ دینی جامعه که به پدیده ای بسیار مؤثر تبدیل شده مراسم اعتکاف است که این مقوله در بین جوانان سراسر کشور به حرکتی پر شور تبدیل شده است.

حجت الاسلام حسین گروسی بیان داشت: مراسم‌ معنوی به عنوان سرمایه‌های انقلاب و اسلام در مقابله با هجمه فرهنگی دشمن هستند و ایجاد زمینه لازم برای حضور قشر جوان و آینده‌ساز جامعه در این گونه مراسم، کشور را در برابر تهدیدهای فرهنگی بیمه می‌کند.

حجت الاسلام گروسی با تاکید بر اینکه بسترسازی حضور حداکثری مردم به ویژه جوانان در مراسم معنوی اعتکاف از وظایف مسئولان است، افزود: دشمن میلیاردها دلار هزینه می کند تا جوانان ایران را به فساد بکشاند پس در مقابل هجمه دشمنان باید برای اجرای برنامه های فرهنگی در کشور سرمایه گذاری کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه اشتیاق جوانان به حضور در این مراسم هر سال افزایش می‌یابد از این رو مبلغان و روحانیون باید از این فرصت بهره کافی را ببرند و در راستای تقویت مبانی دینی و معارف اسلامی در بین جوانان و نوجوانان تلاش کنند.