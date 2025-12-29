برگزاری مراسم اعتکاف در ۲۵ مسجد شهری و روستایی نهاوند

حجت‌الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اعتکاف از رویش‌های انقلاب اسلامی است و شاخص دینداری جامعه در حضور جوانان در برنامه‌های معنوی نمود می‌یابد، اظهار کرد: آئین معنوی اعتکاف امسال در ۲۵ مسجد شهری و روستایی شهرستان نهاوند برگزار می‌شود.

وی تعداد معتکفین را حدود دو هزار نفر عنوان کرد و افزود: برای گروه‌های مختلف، چهار مسجد ویژه دانش‌آموزان، یک مسجد ویژه مادر و فرزند و یک مسجد پدر و پسری پیش‌بینی و تدارک دیده شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند با اشاره به تشکیل هفت کمیته شامل ثبت‌نام، روابط عمومی، تبلیغات، قرآنی و پشتیبانی تصریح کرد: این کمیته‌ها وظیفه راهبری، هماهنگی و اجرای برنامه‌های مراسم اعتکاف را در سطح شهرستان بر عهده دارند.

گروسی در پایان با اشاره به برنامه‌های جانبی این مراسم گفت: روایت‌گری، برگزاری مجالس انس با قرآن، استقرار ایستگاه‌های تصحیح قرائت قرآن، حضور خانواده‌های معظم شهدا در جمع معتکفین، برپایی یادمان شهدا به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، اجرای مراسم ام‌داوود و اعزام مبلغ به تمامی نقاط شهرستان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده شرکت‌کنندگان در مراسم اعتکاف را جوانان و نوجوانان دختر و پسر تشکیل می‌دهند.