به گزارش خبرنگار مهر، دومین تمرین تیم ملی فوتبال در ایران از ساعت 17:30 در ورزشگاه آزادی و با حضور 18 بازیکن برگزار شد. بازیکنان ابتدا 10 دقیقه دویدند و به گرم کردن بدنهایشان پرداختند. سپس دروازهبانها از سایر بازیکنان جدا شده و تمرینات اختصاصی انجام دادند.
استارتهای دو به دو، بخش بعدی تمرینات شاگردان کیروش بود. بازیکنان سپس به کار با توپ، حرکات ترکیبی و شوتزنی مشغول شدند. ارسال توپ از کنارهها و سرزنی مهاجمان بخش اصلی تمرینات امروز را تشکیل میداد.
کیروش در تمرین امروز تیم ملی سرحال بود. او بعد از شوخی با یکی از خبرنگاران پیش از شروع تمرین، در طول تمرین هم با بازیکنان شوخی میکرد. در یک صحنه، سرمربی تیم ملی به شوخی یک ضربه به کریم انصاریفرد زد که این بازیکن تعادلش را از دست داد. اتفاقی که باعث خنده سایر بازیکنان تیم ملی شد.
در ادامه تمرین، از خبرنگاران خواسته شد تا ورزشگاه را ترک کنند. به این ترتیب قسمت پایانی تمرین تیم ملی دور از چشم اهالی رسانه برگزار شد.
مهدی محمد نبی در تمرین امروز تیم ملی حضور داشت. همچنین تعدادی از هواداران، با در دست داشتن یک بنر قبل از شروع تمرین در مقابل ورزشگاه آزادی حضور یافته و خواستار بازگشت کریمی به تیم ملی شدند.
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