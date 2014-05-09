بسیج سازندگی دنباله رو مسیر جهاد سازندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی رضایی بیرجندی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: بسیج سازندگی امروز، دنباله رو و ادامه دهنده مسیر جهاد سازندگی بوده و استقلال را به روستا‌نشینان کشور بازگردانده است.

وی با بیان اینکه بسیج سازندگی درتلاش برای استقلال بخشی به روستاها است، افزود: جوانان در جهاد سازندگی و بسیج تلاش می کنند تا استقلال روستاها حفظ شود.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت علی(ع) بر تبیین رفتار این حضرت به عنوان یک الگوی استوار در جامعه تاکید کرد و افزود: فرهنگ اهل بیت (ع) موجب استحکام ارتباط انسان با خداوند می شود.

وی بر توصیه موکد قران بر شادی مومنین نیز اشاره کرد و گفت: خداوند به پیامبر(ص) ماموریت داده است تا مردم را به شادی فراخواند.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه شادی خوب است به شرطی که با گناه همراه نشده وانسان را دچار پستی نکند، افزود: شادی زمانی ارزش دارد که متکی به فضل الهی بوده و هرکس با خدا در ارتباط است باید همواره شاد باشد.

وی یکی ازعوامل شادی را خانواده دانست و افزود: همواره انسان باید خانواده خود را از آتش جهل و گناه دور کند زیرا هسته جامعه خانواده است.

حجت الاسلام رضایی همچنین بر سبک زندگی امام سجاد(ع) نیز اشاره کرد و در پیرامون شادی از منظر ایشان گفت: امام به ما یاد می دهد شاد باشیم و شادی بیافرینیم و هر انسان به عنوان وظیفه دینی، رسالتی برای شاد کردن مومنین دارد.

وی همچنین در باب شادی از منظر امام صادق(ع) نیز گفت: امام صادق (ع) فرموده " کسی که بتواند دل مومنی را شاد بکند خداوند شخصیتی در کنار او خلق کرده که او را از بدی های دنیا وآخرت حفظ می کند."

امام جمعه بیرجند مناسبت های هفته آینده را برشمرد و با اشاره به روز اسناد ملی ومیراث مکتوب گفت: میراث ما از گذشتگان ات و باد در حفظ آن تلاش کنیم.

حجت الاسلام رضایی اظهار امیدواری کرد تا مسئولین فرهنگی در خراسان جنوبی یک کتابخانه جامع از میراث فرهنگی ومکتوب ما ایجاد کنند.