به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از اردوی آفریقا استراحت خوبی داشتیم. امیدوارم با اضافه شدن سایر بازیکنان در اردوی اتریش، تیم به هماهنگی لازم برسد.

وی با تاکید بر اینکه اردوی آفریقا برای تیم ملی موثر بوده است، گفت: بازیکنانی که از روز اول در اردو بودند می‌دانند که این یکی از بهترین اردوهای تیم ملی بوده است.

مدافع تیم ملی درباره توقعات بالای مردم از تیم ملی در جام جهانی برزیل، تاکید کرد: انتظارات باید بالا باشد ولی ما فرصت زیادی را در راه آماده سازی جام جهانی از دست دادیم. با توجه به شرایطی که ما داشتیم، انتظارات باید مقول‌تر باشد.

حسینی در پایان درباره حمایت رسانه‌ها از تیم ملی هم گفت: دوست داریم حمایت‌ها از ما بیشتر شود. رسانه‌ها یار دوازدهم تیم ملی هستند و امیدوارم تا مسابقات جام جهانی، حمایت‌ها بیشتر و انتقادات کمتر شود.