متوسط بارندگي در استان سمنان 140 ميليمتر است/ خوارتوران شاهرود تحت تاثیر شدید خشکسالی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جلالی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ضمن تشریح اثرات خشکسالی جاری بر مراتع و دام های وابسته به آن در سطح این استان، اظهار داشت: خشكسالي پديده جديدي نيست و در طول تاريخ مدون همواره به اسنادي بر مي‌خوريم كه گوياي خشكسالي و مبين عوارض مخرب است.

وی تصریح کرد: شناخت و بررسي پديده هاي اقليمي از جمله پديده خشکسالي که نقش مخربي بر اکوسيستم محيطي داشته و اثرات مستقيمي بر محيط زيست گياهان، جانوران و جوامع انساني دارد ، ضروري به نظر مي رسد.

خوارتوران تحت تاثیر شدید خشکسالی

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ضمن تاکید بر اینکه مي توان با توجه به ماهيت وقوع اين پديده فقط با مطالعه و برنامه ريزي دقيق از آثار زيانبار آن کاست افزود: در نهایت سياست گذاران و برنامه ريزان می توانند این راه ها را عملیاتی کنند.

جلالی ضمن تشریح وضعیت خشکسالی در استان سمنان، گفت: این استان به دليل همجواري بخش وسيعي از استان با مناطق حاشيه كوير مركزي، داراي اقليم خشك دائمي بوده به طوري كه ميزان متوسط بارندگي ساليانه آن 140 ميليمتر است.

وی همچنین با تصریح بر اینکه کمبود نزولات آسمانی باعث شده تا هر ساله پديده خشكي دائمي برمنطقه حاكم باشد افزود: اثرات سوء خشكسالي در شهرها و روستاهاي واقع در مجاورت مناطق كويري و شرق استان از جمله منطقه بيارجمند، خوارتوران، داراي شدت بیشتري بوده و در سالهای بحرانی مناطق شمالی استان نیز تحت تاثیر پدیده خشکسالی قرار می گیرد.

افزایش دما خشکسالی را تشدید کرده است

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان خاطرنشان کرد: در مجموع می توان یادآور شد که در استان علاوه بر عدم بارش مناسب، افزایش دما در سالهای اخیر، خشکسالی را تشدید کرده است.

جلالی با بیان اینکه عملکرد اکوسیستم های مرتعی تحت تاثیر عوامل مختلفی است افزود: از بین این عوامل، عامل اقلیمی شاید یشترین تاثیر را داشته باشد.

وی گفت: زیربخش مراتع که نقش اساسی در تولید علوفه و چرای دام را بر عهده دارند، تحت تاثیر پدیده خشکسالی قرار گرفته است و بر اثر ایجاد نقصان بارندگی در سال 91-92 و نیز کاهش آب ورودی به دشت های پایین دست (مراتع قشلاقی)، سطحی معادل سه میلیون و 741 هزار هکتار از مراتع استان متحمل خسارات بسیار شدید شده که بالطبع آن به بخش دام و دامداری هم خسارات زیادی وارد کرده است.

کاهش 137 هزار تنی برداشت علوفه در استان سمنان

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان همچنین افزود: طبق برآوردهای انجام شده، متوسط تولید علوفه قابل بهره برداری از مراتع استان 261 هزار تن است که در سال 92 به میزان 137هزار تن کاهش داشته که میزان خسارت وارده به مراتع بدلیل کاهش علوفه معادل 635 هزار و 622 میلیون ریال بوده است.

جلالی با بیان اینکه روش های اصلاح و احیای مراتع با توجه به عدم بارندگی سالیانه مقدور نیست تصریح کرد: تنها راه حل قابل اجرا، تأمین علوفه دام متکی به مرتع با توجه به شرایط بحرانی منطقه خواهد بود.

وی تاکید کرد: همچنین ارایه راهکارهای مدیریت ریسک و بحران برای مقابله با خشکسالی در منطقه ضروری است.

ضرورت جلوگيري از چراي زودرس در مناطق ييلاقي

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به برنامه های اجرایی پیشنهادی برای مديريت مراتع و جبران خسارات ناشی از خشکسالی نیز گفت: کنترل، نظارت و پايش پروانه هاي چرا صادره در راستای بهره‌برداري متناسب با توان اكولوژيكي مراتع، جلوگيري از چراي زودرس درمناطق ييلاقي و بررسي امكان كاهش فشار بر مراتع از طريق اعمال سيستمهاي چرايي از جمله این برنامه های طی سالجاری است.

جلالی، استفاده از کليه پتانسيل هاي عرصه برای افزايش توان اقتصادي مرتعداران (گياهان دارويي و صنعتي – زنبورداري- معدن) برای کاهش فشار برمرتع و ايجاد معيشت جايگزين از طريق بهره گيري از ساير استعدادهاي موجود در مراتع، بيمه کردن طرح هاي مرتعداري واگذار شده برای دریافت خسارت خشکسالی، تعيين آستانه بروز خشكسالي بيولوژيك در گياهان مرتعي بر اساس تقويم و كميت بارندگي را نیز از دیگر برنامه های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان برشمرد.

وی همچنین تصریح کرد: تعيين روش مناسب توسعه كشت گونه هاي مقاوم به خشكي، معرفي شده از طرح های تحقیقاتی مراتع، استفاده از ضايعات و پسچر كشاورزي جهت تامين علوفه دام هاي سبك در شرايط خشكسالي، مديريت روان آبهاي سطحي به منظور افزايش توليد علوفه نیز از دیگر این برنامه ها است که به آن توجه ویژه می شود.

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: با عنایت به شرايط مناسب شيب در بسياري از مناطق خشك و كم‌باران استان با بكارگيري روشهاي مناسب برای افزايش راندمان بارندگي با اجرای، پخش سيلاب، ذخيره نزولات، عمليات كنتور فارو، عمليات هلالي آبگيردستي و ماشيني، اجراي عمليات تورکینست و توزيع و پراكنش مناسب آب در مرتع و مرمت چشمه و احداث آّبشخور دام و حفر چاه مالداري در مناطق کویری و بیابانی در راستای دستيابي به توليد بيشتر ضروری است.