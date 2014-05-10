کره شمالی سئول را تهدید هسته ای کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس ، کره شمالی دو روز پس از هشدار وزیر دفاع کره جنوبی مبنی بر اینکه کره شمالی در حال تدارک مقدمات چهارمین آزمایش هسته ای است، این کشور را با سلاح اتمی تهدید

کرد.

روزنامه رودونگ سینمون وابسته به حزب حاکم کره شمالی گزارش داد پیونگ یانگ با تاکید بر مواضع قاطع خود حق هر گونه اقدام از جمله آزمایش هسته ای را برای دفاع از تمامیت ارضی خود محفوظ می داند.



کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرده بود که کره شمالی در حال تدارک مقدمات چهارمین آزمایش هسته ای خود است و تهدید کرد در صورت انجام چنین آزمیشی پیونگ یانگ با عواقبی جدی مواجه خواهد شد.

کره شمالی در ماههای اخیر با آزمایشهای موشکی و از سر گیری جنگ لفظی علیه سئول و واشنگتن، شبه جزیره کره را به صحنه رویارویی منطقه ای تبدیل کرده است.

وزارت امور خارجه کره شمالی اعلام کرده است که کاملا آماده انجام مرحله بعدی است ، مرحله ای که دشمن به سختی می تواند آن را تصور کند.

کره شمالی همچنین اعلام داشته است :آزمایش جدید هسته ای برای تقویت بازدارندگی هسته ای نیز منتفی نیست.