فرگوسن به خاطر بیماری همسرش نیامد/ غیبت فرکی موجه بود

محمد احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارزیابی اش از برگزاری همایش علمی دانش افزایی مربیان برتر اظهار کرد: همایش خیلی خوبی برگزار شد و استقبالی که از آن شد بی نظیر بود. بهترین مربیان ایران در این همایش حضور داشتند و به نظرم در تاریخ فوتبال ایران برگزاری چنین همایشی با حضور 600 نفر بی سابقه است.

وی با بیان اینکه از برگزاری این همایش راضی است، گفت: ما سعی می کنیم بهترین کیفیت را در همایش هایمان داشته باشیم و مطالبی عنوان کنیم که در شان مربیانمان باشد. ما تلاش کردیم با حضور مدرسان خوب سطح کیفی این همایش را بالا ببریم.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ادامه داد: من می خواهم به جامعه ثابت کنم که مربیان ایرانی هم اهل علم و دانش هستند و در صورت برگزاری چنین همایش هایی در آن حضور پررنگی خواهند داشت.

احسانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر عدم حضور مدرسان خارجی در این همایش گفت: متاسفانه به یکباره مطلع شدیم جان اووه دچار ناراحتی قلبی شده است. وی همه مطالب مربوط به همایش را آماده کرده بود ولی به یکباره در بیمارستان بستری شد. ما هم مجبور شدیم بلیت او را کنسل کنیم. سایر مدرسان هم درگیر مسابقات جام جهانی 2014 بودند چرا که در جام جهانی مسئولیت اجرایی دارند. ان شاء الله بعد از جام جهانی و در نشست های بعدی از آنها استفاده می کنیم.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال درباره دلیل نیامدن فرگوسن هم گفت: همسر فرگوسن بیمار بود و او این مطلب را به واسطه کنفدراسیون فوتبال آسیا و از طریق ایمیل به ما اطلاع داد، ولی به هر حال او به ما قول داده در یکی از همایش های آموزشی مان شرکت کند.

احسانی همچنین درباره غیبت حسین فرکی در این نشست خاطرنشان کرد: حسین فرکی و کادر تیم فولاد از جمله کسانی هستند که حضور مرتبی در نشست های ما دارند. فرکی پیش از این نشست با من تماس گرفت و گفت به خاطر بازی این هفته فولاد نمی تواند در این همایش شرکت کند. البته ایشان قصد داشت به همراه سایر مربیان فولاد با هواپیما به تهران بیاید و عصر امروز در نشست حاضر شود، ولی من به آنها گفتم نیازی به این کار نیست، چون عذرش موجه بود.

وی در پایان درباره انتقاد تعدادی از مربیان حاضر در نشست به سطح پایین همایش دانش افزایی و عدم حضور مدرسان خارجی هم گفت: در این همایش حرف های روز دنیا مطرح می شود و تمام دانش آن، دانش روز کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا است. حالا اگر دانش این مربیان از ای اف سی و فیفا به روزتر است به آنها تبریک می گویم.