به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مدیریت بحران استان یزد، احسان بالاکتفی با اشاره به صدور اطلاعیه سطح زرد نسبت به افزایش گرادیان فشاری جو در استانها گفت: ضمن لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و کنترلی توسط دستگاههای اجرایی مسئول، به شهروندان در خصوص رعایت نکات احتیاطی و ایمنی توصیه و تأکید داریم.
وی ضمن درخواست از شهروندان درخصوص خودداری از تردد غیرضروری در محورهای کویری و برونشهری، بر ایمن سازی سازههای موقت، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و نیز پرهیز از توقف در نزدیکی درختان فرسوده و اشیای معلق تاکید کرده و از کشاورزان و گلخانهداران نیز خواست تا تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.
نظر شما