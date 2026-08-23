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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

ضرورت خودداری از ترددهای غیرضروری در محورهای کویری و برون‌شهری یزد

ضرورت خودداری از ترددهای غیرضروری در محورهای کویری و برون‌شهری یزد

یزد - مدیرکل مدیریت بحران استان یزد ضمن اشاره به هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی کشور، بر لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و کنترلی توسط دستگاه‌های اجرایی و رعایت نکات احتیاطی و ایمنی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مدیریت بحران استان یزد، احسان بالاکتفی با اشاره به صدور اطلاعیه سطح زرد نسبت به افزایش گرادیان فشاری جو در استان‌ها گفت: ضمن لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و کنترلی توسط دستگاه‌های اجرایی مسئول، به شهروندان در خصوص رعایت نکات احتیاطی و ایمنی توصیه و تأکید داریم.

وی ضمن درخواست از شهروندان درخصوص خودداری از تردد غیرضروری در محورهای کویری و برون‌شهری، بر ایمن سازی سازه‌های موقت، داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و نیز پرهیز از توقف در نزدیکی درختان فرسوده و اشیای معلق تاکید کرده و از کشاورزان و گلخانه‌داران نیز خواست تا تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

کد مطلب 6924837

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