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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

آغاز فراخوان جذب مدرس علمی‌کاربردی از ۱۵ شهریور

آغاز فراخوان جذب مدرس علمی‌کاربردی از ۱۵ شهریور

زمان شروع فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان تدریس در مراکز آموزش علمی کاربردی سراسر کشور در سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: ثبت نام متقاضیان تدریس در مراکز آموزش علمی کاربردی سراسر کشور از ۱۵ شهریورماه آغاز و تا ۴ مهرماه ادامه خواهد داشت.

نعمتی با بیان اینکه این فراخوان براساس نیازسنجی آموزشی توسط مراکز آموزشی و واحدهای استانی دانشگاه با هدف تأمین مدرسان متخصص و توانمند برگزار می‌شود، افزود: اکثر نیازهای اعلام‌شده در این فراخوان به‌صورت بومی بوده و پذیرش متقاضیان براساس نیاز هر استان و در برخی موارد صرفاً برای شهرستان‌های مشخص انجام خواهد شد.

نعمتی از تمامی متقاضیان خواست پیش از هرگونه ثبت‌نام، دفترچه راهنمای فراخوان را به‌دقت مطالعه کنند و ابتدا از وجود نیاز آموزشی در رشته، گرایش و محل موردنظر خود اطمینان حاصل نمایند و در صورتی که برای رشته تخصصی آنان در استان یا شهرستان موردنظر نیاز اعلام شده باشد، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تأکید کرد: باتوجه به اینکه احراز شرایط بومی بودن، سابقه حداقل سه سال کار مرتبط و سایر شرایط اختصاصی بر اساس مدارک و مستندات متقاضیان انجام می‌شود، ضروری است داوطلبان هنگام ثبت‌نام، مدارک و مستندات معتبر و منطبق با شرایط مندرج در دفترچه راهنما را بارگذاری کنند در غیر این صورت، امکان بررسی و ادامه فرآیند پذیرش وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 6924881
زهرا سیفی

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