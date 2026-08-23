به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: ثبت نام متقاضیان تدریس در مراکز آموزش علمی کاربردی سراسر کشور از ۱۵ شهریورماه آغاز و تا ۴ مهرماه ادامه خواهد داشت.

نعمتی با بیان اینکه این فراخوان براساس نیازسنجی آموزشی توسط مراکز آموزشی و واحدهای استانی دانشگاه با هدف تأمین مدرسان متخصص و توانمند برگزار می‌شود، افزود: اکثر نیازهای اعلام‌شده در این فراخوان به‌صورت بومی بوده و پذیرش متقاضیان براساس نیاز هر استان و در برخی موارد صرفاً برای شهرستان‌های مشخص انجام خواهد شد.

نعمتی از تمامی متقاضیان خواست پیش از هرگونه ثبت‌نام، دفترچه راهنمای فراخوان را به‌دقت مطالعه کنند و ابتدا از وجود نیاز آموزشی در رشته، گرایش و محل موردنظر خود اطمینان حاصل نمایند و در صورتی که برای رشته تخصصی آنان در استان یا شهرستان موردنظر نیاز اعلام شده باشد، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تأکید کرد: باتوجه به اینکه احراز شرایط بومی بودن، سابقه حداقل سه سال کار مرتبط و سایر شرایط اختصاصی بر اساس مدارک و مستندات متقاضیان انجام می‌شود، ضروری است داوطلبان هنگام ثبت‌نام، مدارک و مستندات معتبر و منطبق با شرایط مندرج در دفترچه راهنما را بارگذاری کنند در غیر این صورت، امکان بررسی و ادامه فرآیند پذیرش وجود نخواهد داشت.