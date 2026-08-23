هشدار هند به گوگل درباره سوءاستفاده کلاهبرداران از فایربیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کلاهبرداری‌های آنلاین به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای قانون در هند تبدیل شده است. طبق داده‌های دولتی، هندی‌ها در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲.۴ میلیارد دلار از طریق کلاهبرداری‌های سایبری از دست داده‌اند. دولت هند سال‌هاست با صدور دستور حذف وب‌سایت‌های کلاهبرداری و پیگرد قانونی عاملان این جرائم با این معضل مقابله می‌کند.

مقامات هند اخیراً متوجه الگویی شده‌اند که نشان می‌دهد کلاهبرداران از اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌های توسعه‌یافته با استفاده از سرویس فایربیس (Firebase) برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند؛ پلتفرمی که میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان دارد.

مرکز هماهنگی جرائم سایبری هند (I4C) تنها در ماه اوت، دستور حذف دست‌کم ۵۷ وب‌سایت و دیتاسنتر میزبانی‌شده روی فایربیس را صادر کرده است. این مرکز اعلام کرده کلاهبرداران از این پلتفرم برای توزیع بدافزار و سرقت اطلاعات حساس مالی از تلفن‌های همراه کاربران استفاده می‌کنند.

در این هشدارها، هیچ نشانه‌ای از مسئولیت مستقیم گوگل یا فایربیس در این فعالیت‌ها وجود ندارد. با این حال، در صورتی که لینک‌های مذکور ظرف سه ساعت پس از صدور اطلاعیه حذف نشوند، ممکن است گوگل مسئول شناخته شود.

مرکز I4C در اطلاعیه‌ای در ۱۷ اوت به گوگل اعلام کرد بدافزارهای مبتنی بر اندروید با جعل هویت خدمات بانکی معتبر، به‌طور ویژه کاربران اندرویدی دارای کارت اعتباری را هدف قرار می‌دهند. کلاهبرداران با تبلیغ پیشنهادهایی مانند صدور کارت اعتباری جدید، دریافت پاداش یا افزایش سقف اعتبار، قربانیان را فریب می‌دهند.

در ماه‌های اخیر، تعداد هشدارهای ارسال‌شده به گوگل درباره سوءاستفاده از سرویس فایربیس به ده‌ها مورد رسیده است، هرچند آمار دقیقی در این زمینه ارائه نشده است.