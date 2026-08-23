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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

کشف ۸۸۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع در بستان‌آباد

کشف ۸۸۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع در بستان‌آباد

بستان آباد- فرمانده انتظامی شهرستان بستان‌آباد از دپوی مقادیری آرد خارج از شبکه توزیع در یکی از نقاط شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب خدایی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان در راستای مقابله با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی و با اشراف اطلاعاتی، از دپوی مقادیری آرد خارج از شبکه توزیع در یکی از نقاط شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی، محل مورد نظر را مورد بازرسی قرار داده و ۲۲ کیسه آرد به وزن مجموع ۸۸۰ کیلوگرم را که به صورت غیرمجاز دپو شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بستان‌آباد با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، خاطرنشان کرد: ارزش آردهای مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۴ میلیارد ریال برآورد شده و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6924899

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