https://mehrnews.com/x3cSbL ۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷ کد مطلب 6924912 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷ تشرف زائر اولیهای استان بوشهر به حرم امام رضا(ع) مشهد- جمعی از زائر اولیهای استان بوشهر با حمایت خیرین و نیکوکاران به حرم مطهر امام رضا (ع) مشرف شدند. دریافت 14 MB کد مطلب 6924912 کپی شد مطالب مرتبط تشرف کاروان مددجویان بهزیستی استانهای فارس و بوشهر به حرم امام رضا(ع) غبارروبی ضریح مطهر حضرت رضا(ع) زیارت دسته جمعی زائر اولی های استان بوشهر به حرم مطهر امام رضا(ع) برگزاری آیین غبارروبی ضریح مطهر رضوی آیین قرائت سوگند و اعطای پرچم به پرچمداران کاروان ایران برگزار شد اعزام ۸۱ زائر اولی یزدی به مشهد برچسبها حرم امام رضا (ع) زائران حضرت امام رضا (ع) مشهد بوشهر
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