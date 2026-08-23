  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

تشرف زائر اولی‌های استان بوشهر به حرم امام رضا(ع)

تشرف زائر اولی‌های استان بوشهر به حرم امام رضا(ع)

مشهد- جمعی از زائر اولی‌های استان بوشهر با حمایت خیرین و نیکوکاران به حرم مطهر امام رضا (ع) مشرف شدند.

دریافت 14 MB
کد مطلب 6924912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها