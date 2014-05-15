روایت رزمندگان لرستانی از عملیات حاج عمران/ وقتی نقشه عراقی ها نقش بر آب شد

به گزارش خبرنگار مهر، يكي از رزمندگان عمليات حاج عمران ظهر پنج شنبه در این مراسم اين عمليات را يكي از پيچيده ترين عمليات هاي دوران دفاع مقدس مي داند و مي گويد: رژيم بعث عراق در رابطه با دفاع متحرك با 7 تيپ و 12 گردان كماندويي به منطقه حاج عمران حمله كردند كه در آن زمان يگ گردان از تيپ 110 شهيد بروجردي و يك گردان از ارتش در خط عمليات حضور داشتند كه در زمان حمله تنها اين دو گردان در ميدان عمليات بودند.

سرهنگ پاسدار محمد رجب يوسفوند مي گويد: بعد از رشادت هايي كه نيروها انجام دادند لشكرهاي ديگري وارد عمليات شدند از جمله لشكر هميشه پيروز حضرت ابوالفضل(ع) لرستان كه جلوي نيروهاي بعثي را گرفتند و جلوي هدفي كه عراق داشت و مي خواست ارتفاعات كمرشير را تصرف كند و به شهر پيرانشهر مسلط شود.

وي ادامه می دهد: طي 10 روز عمليات استان لرستان 300 شهيد و تعداد زيادي نيز مجروح داشت و عراق تنها توانست دو ارتفاع را تصرف كند و از هدف اصلي خود باز ماند.

فرمانده گردان امام حسين (ع) در عمليات حاج عمران در ادامه مي گويد: در اين عمليات عراق 3 هزار كشته و 200 نفر اسير داد و در طول اين چند روز 17 فروند بالگرد عراقي سقوط كرد.

يكي ديگر از رزمندگان حاضر در عمليات حاج عمران مي گويد: نيروهاي عراقي در عمليات حاج عمران در يك برنامه از پيش تعيين شده بنا داشتند كه شهر پيرانشهر را تصرف كنند و با ايجاد يك جبهه جديد در منطقه كردستان مشكلاتي را براي کشور به وجود بياورند.

سرهنگ پاسدار علي محمد نظري مي افزاید: در آن زمان گردان امام حسين (ع) به فرماندهي محمد رجب يوسفوند از فرماندهان شهرستان دلفان و مجموع نيروهايي كه از شهرستان دلفان بودند در ارتفاعات 2519 و مابقي ارتفاعات حضور داشتند كه مورد تهاجم عراقي ها قرار گرفتند و پس از مقاومتي جانانه كه قابل وصف نبود با هجمه اي كه دشمن انجام داده بود عراقي ها موفق شدند منطقه حاج عمران را تصرف كنند.

وي بیان می کند: بلافاصله پس از اين عمليات از طرف سپاه مجدد ماموريت واپس گيري منطقه حاج عمران به لشكر 57 ابوالفضل(ع) لرستان داده شد كه اين لشكر با استعداد هفت گردان پياده وارد منطقه حاج عمران شد و جلوي پيشروي دشمن را گرفت و نگذاشتند عراقي ها به اهداف خود برسند.

نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي نيز كه در مراسم گراميداشت اين روز در شهرستان دلفان حضور داشت مي گويد: پس از گذشتن مراحل اوليه جنگ و شناختي كه دشمن از توانمندي ها و نقاط قوت ما پيدا كرد دشمنان خارج از منطقه به خصوص آمريكايي ها و اروپايي ها درباره نحوه عمليات به طرف عراقي مشاوره های كارشناسي دادند.

بيرانوند مي گويد: يكي از مشاوره هاي كارشناسي كه اين كشورها به رژيم بعث عراق دادند ضربه زدن از منطقه حاج عمران و شكستن خطوط دفاعي ما و ورود به عمق كشور بود كه نقش رزمندگان غيور لرستان در اين عمليات نقشي بسيار بارز بود كه با حضور نيروهاي قدردمند اين استان در عمليات اين نقشه دشمن و اين عمليات كه برنامه هاي فراواني روي آن تدارك ديده بوند با شكست مواجه شد.

وي ادامه می دهد: ما در اين عمليات شهداي عزيزي را نثار اسلام و انقلاب كرديم و به شهادت اين رزمندگان افتخار مي كنيم و همچنين اين هديه و پيام را به تاريخ مي دهيم كه رزمندگان استان لرستان غيرتمندند، ولايتمدارند و تا آخرين قطره خون در پاي حق و دفاع از اسلام ميهن ايستانده اند.

رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان دلفان نيز مي گويد: در عمليات غرور آفرين حاج عمران 20 نفر از رزمندگان غيور اين شهرستان شهيد و بالغ بر 50 نفر نيز مجروح شدند.

نيكجو نورالهي ادامه مي دهد: با توجه به اينكه تعدادي زيادي از رزمندگان اين شهرستان در ماه ارديبهشت به شهادت رسيده اند و اين ماه را نسبت به ساير ماه هاي سال برجسته كرده است و در اين شهرستان از آن به عنوان ماه شهرستان و يا روز شهرستان براي هميشه نامگذاري شده است.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان دلفان نيز مي گويد: همانطور كه مقام معظم رهبري در ابتداي سال اين سال را به نام "اقتصاد و فرهنگ" نامگذاري کردند ما نيز مي بايست بنا به وظيفه اي كه در موضوع فرهنگي داريم زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را در دستور كار خود قرار بدهيم.

سرهنگ پاسدار حسين محمدي فرد مي گويد: از طرفي براي ما ابلاغ شده بود كه يك روز ارزشي، انقلابي و اسلامي از سال را كه در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي و ديني بوده را به هنوان روز شهرستان معرفي و شناخته شود و در تقويم اين شهرستان ماندگار شود و لذا ستاد شهرستان را تشكيل داديم و بنا به پيشنهاد عزيزان روز عمليات حاج عمران كه 20 نفر از رزمندگان اين شهرستان شهيد شدند را به عنوان روز شهرستان و روز حماسه و ايثار نامگذاري كنيم كه خوشبختانه امروز اين مراسم با شكوه خاصي برگزار شد.