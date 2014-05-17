افزایش بهروری و کارایی فعالیت ها در خدمات شهری شهرداری آبادان

حمید حنظل عیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت و جایگاه ویژه زیباسازی، عمران و آبادانی شهر در هر جامعه ای گفت: کارکنان زحمتکش شهرداری به عنوان بازوان اصلی و قدرت اجرایی شهرداری باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.



وی افزود: کارکنان شهرداری آبادان جزء آن دسته از کارکنانی هستند كه كمتر ديده شده‌اند اما ضرورت تلاشهای آنها در سطح شهر همواره احساس شده است.



رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر آبادان از کارکنان خدمات شهری به عنوان سربازان سازندگی شهر نام برد و اظهار کرد: مردم به این کارکنان که در گرمای طاقت فرسا در جهت زیباسازی شهر زحمت می‌كشند، افتخار می‌كنند و قدردان زحمات آنان هستند.



حنظل عیدانی خطاب به شهرداری آبادان تصریح کرد: کارکنان شهرداری بايد بر اساس کارایی و بازدهی مورد تسویق قرار گیرند تا با روحيه و انگيزه بالاتری به انجام امور محوله بپردازند.



وی یادآور شد: این کارکنان در تسريع، عمران و آبادانی شهر نقش تأثيرگذاری دارند و تاکنون نیز بدون هيچ چشم داشتی خدمات ارزنده‌ای را به اين شهر و مردمانش ارایه داده‌اند.



رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر آبادان گفت: شهردار آبادان بايد با ساماندهی این نيروها بر اساس تخصص، تعهد و کارایی از اين پتانسيل حداكثر بهره را ببرد.



حنظل عیدانی ابراز امیدواری کرد تا شهردار با تشويق کارکنان فعال، زمینه ساز خدمات رسانی دو چندان آنان باشد.