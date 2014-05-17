به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجایی ظهر شنبه در مراسم روز ارتباطات درجمع خبرنگاران افزود: تغییرات در دنیای امروز لحظه ایست و برای مصون ماندن جامعه در هیاهوی بمباران اطلاعات و ارتباطات باید در راستای پیشرفت و تکنولوژی غنی شد.

وی اضافه کرد: به مدد الکترونیکی شدن دنیا گامهای بلندی در تکنولوژی ایجاد شده است و توسعه علوم خود به روز و دقیقه و ثانیه رسیده است و باید در راستای رسیدن به آن برنامه داشت.

وی با بیان اینکه باید علم، اندیشه و عمل نوین باشد، اظهار کرد: امروز ایران در رسیدن به دنیای الکترونیکی خصوصا در حوزه بلوتوث، لیزر و آی‌تی به نتایج خوبی رسیده است.

رجایی با اشاره به اینکه در حوزه مخابرات اتفاقات خوبی افتاده است، اظهار کرد: در توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات تحرکات خوبی صورت گرفته است؛ اما باید توسعه خدمات سرعت بیشتری بگیرید.

وی با اشاره به اینکه مخابرات یکی از ابزارهای ارتباطات است که همگام با تکنولوژی پیش می رود، افزود: در دنیای امروز نباید از تکنولوژی فرار بلکه باید بر آن سوار شد و باید به دنبال حرف و ابتکار جدید در این زمینه بود و خود را دست کم نگرفت.

نماینده مجلس ادامه داد: در دنیای امروز باید به دنبال جایگاه بود و با استفاده از فضای جهانی و شرایط داخل کشور برنامه‌ریزها و طراحی‌ها انجام شود تا حضور موثر در دنیا و تکنولوژی داشته بشم.

رجایی با بیان اینکه مخابرات علی رغم پیشرفت راه درازی در پیش دارد، ابراز داشت: هم اکنون آمارهای خوبی در چون وجود یک میلیون و 500 هزار مشترک تلفن همراه دائمی و اعتباری در استان هست.

برنامه‌ای برای استفاده از نگاه و تجربه بازنشستگان نیست

وی بیان کرد: ضریب نفوذ اینترنت و تلفن ثابت در استان نسبت به میانگین کشور ی مناسب است ولی مسئله این است که کشور در مقابل با سرعت دنیا در جایگاه ضعیفی است.

رجایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: هم اکنون در حوزه اجرایی بازنشستگان کمتر دیده شده اند و برنامه ای برای استفاده از نگاه و تجربه آن‌ها نیست.

وی افزود: دولت باید برنامه ای برای اینکه بازنشسته به عنوان کارآفرین کار گرفته شوند و علم، تجربه و اندیشه آن‌ها در ایجاد کارهای بزرگتر بکار گرفته شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: در سال 92 با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حماسه اقتصادی پنج طرح و پروژه در بخش نرم افزاری اجرا شد که برای استان 10 میلیارد تومان و در کشور 120 میلیارد تومان صرفه جویی داشته است.

مسعود مشیدی با اشاره به اقدامات ارزنده مخارات استان در کاهش هزینه ها افزود: یکی از این برنامه ها عقد قرار دادی چهار میلیاردی داشت که با کمک متخصصان استان با هزینه 100 میلیونی انجام شد.

راه‌اندازی و بهره برداری سامانه سویچ سخت افزار ونرم افزار

وی در ادامه از اجرای سه طرح مخابراتی در استان مرکزی خبر داد و اظهار کرد: راه اندازی و بهره برداری سامانه سویچ سخت افزار ونرم افزار در سرویس تلفن ثابت تصویری برای مشترکین امروز به بهره برداری خواهد رسید.

مشیدی تصریح کرد: این دو سرویس تولید سوئیچ برای راه اندازی تلفن ثابت تصویری برای اولین بار در کشور با بهره گیری از نیروهای بومی و حمایت از نواوری برای توسعه زیر ساخت ها و ایجاد بستر مناسب در شبکه مخابرات استان به بهره برداری خواهند رسید.

وی با بیان اینکه این سرویس امکان ارتباط و مکالمه تصویری را برای مشترکین ایجاد می کند گفت: از مهمترین مزایای این طرح کنترل از راه دور، افزایش مشترکین و کنترل مطئمن و نگهداری اسانتر و ارزانتر را عنوان کرد.

مدیر عامل مخابرات استان با اشاره به اینکه این سرویس نسبت به نمونه خارجی بیش از 250 میلیون تومان صرفه جویی ارزی داشته گفت: این سرویس امکان ظرفیت 10 هزار خدمات به مشترکین در داخل کشور را ایجاد کرده است.

درسال جاری 20 هزار ظرفیت دیگری ایجاد شده است

مشیدی گفت: تاکنون به 70 هزار مشترک تلفن همراه در استان خدمت رسانی می شود که درسال جاری 20 هزار ظرفیت دیگری ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه سیاست و راهبرد مخابرات استان مرکزی حمایت از تولیدکنندگان است، افزود: در این راستا حمایت از تولیدکنندگان نرم افزار، نخبگان، شرکت های دانش بنیان دردستور کار قرار دارد تا با مخابرات بعنوان بنگاه تجاری، صنعتی و اقتصادی مشارکت کنند.

مشیدی ادامه داد: این همکاری می تواند خلاقیت و توانایی شرکت مخابرات را نمایش دهد، هر چند که هم اکنون نیز ظرفیت و دانش فنی پرسنل استان زبانزد کشور است.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه های مخابرات استانآموزش 60 نفر از پرسنل مخابرات سراسر کشور بوده که با هزینه 100 میلیون تومانی برای مخابرات استان، صرفه جویی 100 میلیارد تومانی بهمراه داشته است.

مشیدی اظهار کرد: برنامه امروز مخابرات دوراندیشی نه امروز اندیشی و تمام تلاش در این راستاست که با تغییر تکنولوژی خدمات مخابرات را به روز کنیم. وی با بیان اینکه هم اکنون تمام واحدهای مخابرات استان در حال تولید یک خدمت جدید است.

در ادامه مراسم معاون تجاری مخابرات استان مرکزی گفت: نقش و اهمیت فن آوری اطلاعات در زندگی روزمره چون آموزش، بهداشت، صنعت مشهود است.

سجادی افزود: اگر از این بخش در حوزه های مختلف استان استفاده نشود، سیستم همچنان سنتی است و طبعا منابع بیت المال را تضییع می کند. وی با اشاره به اینکه استفاده از پهن باند و توسعه پایدار شعار روز جهان است، تاکید کرد:تغییر دیدگاه و نگاه به مخابرات صرفه جویی در هزینه ها را در بر دارد.

کاربران اینترنتی استان مرکزی به 50 هزار مشترک رسید

سجادی با بیان اینکه نشان توسعه یافتگی هر استان کاربران اینترنت آن است، افزود: سال 92 تعداد کاربران اینترنت استان مرکزی از 25 هزار مشترک به 50 هزار مشترک رسیده است و ضریب نفوذ اینترنت در کشور 10 درصد است.

وی ادامه داد: در برنامه امسال افزایش 62 هزار پورت دیگر در دستور کار است که با این کار پیش بینی می شود ضریب نفوذ 20 درصد می شود.

سجادی ادامه داد: برای برای این 62 هزار پورت اعتبار چهار میلیارد و 500 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است که هم اکنون محقق شده است و مراحل نصب، راه اندازی و بهره لرداری انجام شده و منتظر جذب مشترک هستیم.

معاونت تجاری مخابرات استان مرکزی در جهت تغییر نگاه در خدمات صورت گرفته، ادامه داد: تکریم ارباب رجوع، مشتری مداری اولویت، مدیریت پشتیبانی مربوط به این بخش و با راه اندازی آن 120 نفر اشتغالزایی ایجاد شده است.

سجادی افزود: در این راستا در سامانه 9990، صددرصد تغییر ساختار و در 2020، پشتیبانی مشترک Adsl سرعت بالار فته است.

وی در خصوص اضافه شدن سامانه تخصصی اشتغال به گفت: به همین منظور پرسنل متناسب، مکان و پیمانکار تامین شده و پنج هزار حرفه نیز در استان شناسایی شده است. در این مراسم جوایز دو تن از برندگان هفته های میلیونی همراه اول که از استان مرکزی بودند و برندگان سامان 77 اهدا شد. همچنین در این مراسم از بازنشستگان این شرکت تقدر و تجلیل شد.