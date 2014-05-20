شانس ایران و 1+5 برای رسیدن به تفاهم بیش از عدم توافق است

حشمت الله فلاحت پیشه کارشناس مسایل بین الملل درگفتگو با خبرنگار مهر، درباره مذاکرات هسته‌ای اخیر وین و نتایج حاصل از آن گفت: نتایج حاصل نشان دهنده طبیعت مذاکرات ایران و گروه 1+5 بود و در سطح خود سناریویی شکل گرفت که شبیه مذاکرات توافقات مقدماتی در آبان ماه گذشته و توافق 30 آذر همان سال است.

وی با بیان اینکه چون موضوع مذاکرات وین نهایی بود طرفین با تفاوت جدی دیدگاههای خودشان مواجه شدند ادامه داد: موضوع به جایی رسیده بود که با خط مشی‌های پایتخت‌ها همخوان نبود لذا وقفه‌ای ایجاد شد منتها من وقفه را به معنای شکست مذاکرات نمی دانم.

فلاحت پیشه با بیان اینکه چند دلیل اصلی دارم که نشان می‌دهد شانس رسیدن به توافق بیش از عدم توافق است ادامه داد: طرفین سعی کردند از نظر راهبردی پیامی بدهند و آن اینکه الان عزم جدی مبتنی بر توافق و جلوگیری از کشدار شدن موضوع هسته‌ای وجود دارد و از نظر عملی نیز دیپلماسی برای طرفهای اصلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی صرف انرژی زیاد توسط ایران و آمریکا را درمقابل لابی‌ها و مخالفین توافق را از دیگر دلایل و مشخصه ‌های مثبت برای دستیابی به توافق دانست و گفت: مشخصا در ایران و آمریکا بخش‌هایی سیاستهای خود را مرتبط با توافق کرده‌اند در ایران آقای روحانی بخشی از سیاستها را برای پایان دادن به هاله سیاه تحریم معطوف کرده و در آمریکا نیز آقای اوباما در میان سلسه سیاستهای خارجی که شکست خورده به انرژی هسته‌ای ایران به عنوان یکی از مسایل مادر نگاه می کند و تضعیف و شکست مذاکرات در فصل انتخابات میاندوره‌ای به ضرر آنها خواهد شد.

فلاحت پیشه با اشاره به اینکه روابط با نوساناتی در طول توافق ژنو همراه بوده ادامه داد: ولی در طول این مدت یک دورانی از جلوگیری از تصاعد و افزایش بحران را پشت سر گذاشتند که در طول 10 سال گذشته بی سابقه بود و تمرینی بود برای طرفین که می‌توانند حتی به سمت تنش زدایی حرکت کنند.

این کارشناس مسایل بین المللی با بیان اینکه در متن مسایلی گنجانده شده که در صورت پافشاری منجر به ترک مذاکره از سوی ایران خواهد شد افزود: آن نمادین سازی فناوری هسته‌ای ایران و حق هسته‌ای است از طرف دیگر خط قرمز دوم ایران اعمال مکانیزمی بود که در مورد عراق اعمال کردند یعنی خارج از چاچوب آزانس نظارتها و بازرسی‌های سرزده از مراکز نظامی را انجام دهند که این نیز از خطوط قرمز نظام است.

وی ادامه داد: از دیگر خطوط قرمز ایران بدون دستاورد بودن مذاکرات هسته‌ای است یعنی یکی از اهداف مذاکرات پایان دادن به تحریم‌هاست و طبیعتا پایان اختلاف هسته‌ای باید پایان تحریمها لحاظ شود.

فلاحت پیشه در پاسخ به این مسئله که محرمانه بودن جزییات مذاکرات را چطور ارزیابی می‌کنید گفت: به اعتقادم محرمانه بود مذاکرات نشانه دشواری مذاکرات است.