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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۰۸

تغییرات در هیات مدیره باشگاه پیکان/ ملکیان و پرورش جدا شدند

تغییرات در هیات مدیره باشگاه پیکان/ ملکیان و پرورش جدا شدند

پس از انتخاب سرپرست باشگاه پیکان، با تصمیم مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، اعضای هیات مدیره این باشگاه هم دچار تغییر و تحول می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و طی حکمی از سوی هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، به همکاری علی اصغر ملکیان با این باشگاه تهرانی پایان داده شد و ابراهیم ثنایی به عنوان سرپرست و عضو هیات مدیره این باشگاه انتخاب شد.

همچنین به همکاری علی اصغر ملکیان و محمد پرورش با هیات مدیره پایان داده شد و طی روزهای آینده هم نفرات جایگزین آنها توسط مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو معرفی می‌شوند.

درحال حاضر محمد جمشیدی به عنوان رئیس هیات مدیره و علی مصریان، شهاب‌الدین عزیزی خادم و ابراهیم ثنایی به عنوان اعضای هیات مدیره این باشگاه هستند.

پس از معرفی اعضای، هیات مدیره جدید تشکیل شده و مدیرعامل این باشگاه را معرفی می‌کند که به احتمال زیاد ثنایی که در حال حاضر سرپرست است، مدیرعامل خواهد شد.

کد مطلب 2294624

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