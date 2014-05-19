تغییرات در هیات مدیره باشگاه پیکان/ ملکیان و پرورش جدا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و طی حکمی از سوی هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، به همکاری علی اصغر ملکیان با این باشگاه تهرانی پایان داده شد و ابراهیم ثنایی به عنوان سرپرست و عضو هیات مدیره این باشگاه انتخاب شد.

همچنین به همکاری علی اصغر ملکیان و محمد پرورش با هیات مدیره پایان داده شد و طی روزهای آینده هم نفرات جایگزین آنها توسط مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو معرفی می‌شوند.

درحال حاضر محمد جمشیدی به عنوان رئیس هیات مدیره و علی مصریان، شهاب‌الدین عزیزی خادم و ابراهیم ثنایی به عنوان اعضای هیات مدیره این باشگاه هستند.

پس از معرفی اعضای، هیات مدیره جدید تشکیل شده و مدیرعامل این باشگاه را معرفی می‌کند که به احتمال زیاد ثنایی که در حال حاضر سرپرست است، مدیرعامل خواهد شد.