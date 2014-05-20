انتقال آب کارون خط قرمز نمایندگان خوزستان است

سيد محمد سادات ابراهيمي نماينده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح انتقال آب کارون به فلات مرکزی عنوان کرد: رییس جمهور دولت تدبیر و امید به مردم استان خوزستان قول دادند که همه کار های اجرایی انتقال آب کارون متوقف شود.



نماينده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه سال 93 نیز اعتباراتی برای انتقال آب کارون در نظر گرفته نشده است.



سادات ابراهیمی با بیان اینکه، ما از طریق وزارت نیرو پیگیر این مسئله هستیم،گفت: مسئولان این وزارتخانه به نمایندگان استان قول داده اند که این اتقال صورت نگیرد اما این مسئله کماکان مورد دغدغه مردم استان و نمایندگان هستند.



وی تصریح کرد: یکی دیگر از دغدغه های ما این است که مسئولان استانی از طریق اعتبارات استانی خودشان این طرح را به جلو ببرند اظهار کرد: ما در این خصوص با وزیر نیرو صحبت کرده ایم و پیگیر این مسئله خواهیم بود.



نماينده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی افزود: انتقال آب کارون خط قرمز نمایندگان استان خوزستان محسوب می شود و ما تا آخر این مسئله پیگیر خواهیم بود و مخالفت خود را اعلام خواهیم کرد.