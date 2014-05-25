به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این کتاب که ترجمه‌ای از تالکین به عنوان استاد دانشگاه آکسفورد در زمینه زبان‌های کهن و انگلیسی قدیمی است، چیزی بسیار فراتر و متفاوت با «ارباب حلقه‌ها» و «هابیت» است.

«بیوولف» بر مبنای مطالعات این استاد زبان انگلیسی در شعری انجام شده که تالکین آن را «بزرگترین اثر از هنر شعری انگلیسی کهن» خوانده بود و نشان دهنده تفکر او درباره اسطوره و زبان است. با این حال تالکین بسیار اصرار داشت تا این شعر زبان انگلیسی کهن را به انگلیسی مدرن و امروز برگرداند. او در مقاله‌ای در سال 1940 درباره ترجمه «بیوولف» نوشته بود و بر ضرورت این کار به صورت درست و دقیق تاکید کرده بود.

تالکین این شعر را همان زمان ترجمه کرد و وقتی 36 سال داشت، آن را کنار گذاشت و دیگر به سراغش نرفت. اکنون 88 سال پس از ترجمه این اثر، این ترجمه به دست فراموشی سپرده شده روز پنجشنبه وارد بازار کتاب شد.

در ماه مارس (اوایل فروردین) ناشر آمریکایی این کتاب یعنی «هوتون میفلین هارکورت» اعلام کرد قصد انتشار این کتاب را دارد. این خبر در آن زمان گرچه بسیار هیجان انگیز شد، اما برخی نیز نگران بودند که ترجمه مدرن تالکین اکنون دیگر کهنه شده باشد.

کریستفور پسر تالیکن که 89 ساله است و ویراستار این کار ترجمه شده بود، با صدور اعلامیه‌ای خبر انتشار آن را داد. به گفته وی این کتاب ترجمه‌ای از زندگی قهرمانان گذشته است که با برگردان شعرهای انگلوساکسونی دوران کهن توسط تالکین خواندنشان به زبان انگلیسی ممکن شده است.

به گفته کریستوفر پسر تالکین این ترجمه نشان دهنده علاقه پدر وی برای تصویرکردن گذشته و قهرمانانش است.

منظومه بیوولف درباره شاهزاده بیوولف شاهزاده‌ای از گیت است که به کمک شاه هروگار دانمارکی می‌آید و گرندل هیولا را می‌کشد، اما خودش نیز از این نبرد جان سالم به در نمی‌برد و به سختی مجروح می‌شود.

«بیوولف» که طولانی ترین شعر حماسی انگلیسی است، اوایل قرن یازدهم میلادی سروده شده است. از این مجموعه تنها نسخه دست نویسی باقی مانده که در کتابخانه بریتانیا نگهداری می‌شود. این شعر الهام بخش خلق شدن اسطوره‌های متعددی شد و جدیدترین بازنویسی از آن که توسط شیموس هنی شاعر مشهور ایرلندی انجام شد در سال 1999 جایزه کتاب وایتبرد را برای او به همراه داشت.

تالکین این منظومه را داستانی پر از تاریخ خواند که به دوران سیاه بت‌پرستی ورای خاطره باز می‌گردد؛ اما از مرزهای خیال فراتر نمی‌رود. وی همه این شعرها را محزون، تراژیک، نامیمون و به طرز غریبی واقعی خوانده بود.

تالکین کار ترجمه این مجموعه را سال 1926 به انجام رسانده بود اما هرگز تلاشی برای انتشار آن نکرده بود.

جی.آر.ار. تالکین که سال 1973 درگذشت، شاهد انتشار موفقیت آمیز «هابیت» و «ارباب حلقه ها» بود. او مجموعه‌ای متعدد از آثار منتشر نشده از خود باقی گذاشت که در این سال‌ها بتدریج به دست چاپ سپرده شدند. شماری از این آثار در سال‌های اخیر منتشر شده اند که شعر «سقوط آرتور» درباره آخرین روزهای زندگی آتور شاه از جمله آنهاست.

از زمان درگذشت تالکین در سال 1973، پسرش کریستوفر کار ویرایش و انتشار بسیاری از کارهای منتشر نشده او را برعهده گرفته و این کارها را به انجام رسانده است. او برای انتشار این کتاب نیز سه مجموعه از دست نوشته‌های پدرش از این کار را بررسی و ویرایش کرده است. سخنرانی‌های کلاسی تالکین در دهه 30 درباره بیوولف نیز یکی دیگر از مستندات ویرایش این کتاب بوده است.

کریستوفر تالکین پیشتر گفته بود جزییاتی که پدرش در این سخنرانی‌ها درباره شعر ارایه می کند به تصویر کردن گذشته کمک می کند. وی بیش از همه در این سخنرانی‌ها بر اژدهایی تمرکز دارد که باید بیوولف را سرانجام به قربانگاه بفرستد.

«بیوولف: ترجمه و تفسیر» 22 ماه مه به بازار آمد.