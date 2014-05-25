قهرمانان هر کشوری شهیدان آن هستند/ مستندِ شهدا را از صمیم قلب ساختم

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح «سینما روایت» شامگاه یکشنبه 4 خرداد با نمایش کمیک موشن‌های «مصطفی» و «عباس» از مجموعه «نام‌ها» به کارگردانی رضا میرکریمی با حضور سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، محمدرضا شرف‌الدین رئیس انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، رضا میرکریمی، جواد جباری مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت و چهره‌های سینمایی در مجموعه فرهنگی هنری اسوه برگزار شد.

رضا میرکریمی کارگردان مجموعه «نام‌ها» در سخنانی با اشاره به اینکه این مجموعه کمیک‌موشن با کار گروهی در حوزه هنری به تولید رسیده است، بیان کرد: مجموعه انیمیشن‌ «نام‌ها» با تکنیک کمیک موشن تولید می‌شود که این شیوه شکلی از انیمیشن است که روی لایه‌ها و سطوح نقاشی کار می‌شود. این شیوه در سینمای غرب مرسوم است ولی در کشور ما تجربه نشده بود.



کارگردان «امروز» از علاقه خود برای پرداختن به شهدا اینگونه گفت: من مجموعه «نام‌ها» را که هر قسمت آن به یکی از شهدا می‌پردازد بر اساس دغدغه شخصی کار کردم و فکر می‌کنم اگر بخواهم مصداقی برای قهرمانان یک کشور بگویم، تنها شهدای آن کشور مصداق این عنوان هستند و در قله ایستاده‌اند. البته تعریف قهرمان در نیم‌ساعت سخت است و ما این سختی را بخش‌های مختلف «نام‌ها» پشت سر گذاشتیم زیرا باید در همین نیم ساعت یک شهید را معرفی می کردیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم نکاتی را مطرح کنیم که برای جوانان ناشنیده تر است.

میرکریمی با اشاره به اینکه ساخت این مجموعه درباره شهدا سفارش خودش به خودش بوده است، گفت: من این کار را دلی انجام دادم. متاسفانه گاهی اوقات از شهدا به گونه ای استفاده می شود که فضای یک سویه ای رقم می خورد ولی من به شدت از این فضا پرهیز کردم.

کارگردان «به همین سادگی» تاکید کرد: آن جنگ گرم (اشاره به 8 سال دفاع مقدس) و این جنگ نرم من را مجاب کرد که «نام‌ها» را بسازم. بسیاری در طول این راه به من گفتند که این کار را شروع نکنم زیرا فضای مناسبی نیست و برخی افراد از شهدا استفاده ابزاری کردند و حتی جریان رسانه‌ای یک‌سویه نیز این قبیل آثار را به نفع جریان‌های سیاسی گذاشته است. اما من اهداف بزرگتری در نظر داشتم و به همین دلیل این کار را انجام دادم.



وی افزود: وقتی که برای ساخت قسمت‌های مختلف «نام‌ها» در احوالات شهدای عملیات‌های مختلف مطالعه می‌کردم تازه متوجه شدم که چه اتفاق بزرگی در زمان 8 سال دفاع مقدس رخ داده است. ما افرادی همانند شهید حسن باقری داشتیم که به اعتقاد من می‌توان جنگ را به قبل و بعد از آن شهید تقسیم کرد. او فرماندهی بود که می‌توانست حرکت‌های آتی دشمن آموزش‌دیده‌ کاملا مسلح را پیش‌بینی کند و برایش برنامه بچیند و از ابتدا طرحش بر این اساس بود که تلفات کمتری به نیروهایش وارد شود.



میرکریمی در پایان گفت: کار مهمی که ما انجام دادیم این بود که تمام تلاشمان را کردیم تا به روحیه حماسی، ایمانی و معرفتی در جبهه وفادار بمانیم.