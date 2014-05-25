کمیسیون انرژی مجلس استدلال دولت برای سرطانزایی بنزین داخلی را نپذیرفت 

موسی احمدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه کمیسیون انرژی با حضور روسای شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان محیط زیست و سازمان اداره استاندارد گفت: در این جلسه در خصوص آلایندگی بنزین‌های تولیدی پتروشیمی های داخلی در مقابل بنزین های وارداتی بحث و گفتگو شد.

نماینده مردم عسلویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان سازمان استاندارد و محیط زیست و پالایش و پخش نتوانستند به صورت مستند و مستدل اعضای کمیسیون را در خصوص آلایندگی بنزین تولید داخل قانع کنند گفت: به نظر می رسد بنزینهای وارداتی نسبت به بازده های تولید داخل مزیتی ندارند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی گفت: از نیمه اردیبهشت ماه وزارت نفت بخش نامه ای صادر کرده که باید بنزین های یورو 4 وارد شود. اداره استاندارد هم اعلام می کند که این موضوع به آنها ربطی ندارد زیرا بحث واردات بنزین کاملا موضوع داخلی بوده و به وزارت نفت مربوط است.

وی تاکید کرد: رئیس کمیسیون انرژی این استدلال را نپذیرفته و اعلام کرد سازمان استاندارد باید بر استاندارد بنزین‌های خارجی نظارت کند.

احمدی با بیان اینکه مسئولان پتروشیمی های داخلی برای دفاع از تولیدات بنزین خود در این جلسه حضور نداشتند گفت: مسئولان وزارت نفت و محیط زیست مدعی هستند که بنزین تولید داخل از استانداردهای لازم برخوردار نیست اما برخی کارشناسان حاضر در جلسه اعلام می کردند که یکی از پتروشیمی‌های داخلی توانایی تولید بنزین استاندارد را دارا است که این امر نشان می دهد پتروشیمی های داخلی توانایی دستیابی به این فناوری را دارند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی تاکید کرد: هیچ کدام از مراجع شامل سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد و وزارت نفت کار کارشناسی دقیقی در خصوص بنزین پتروشیمی های داخلی انجام ندادند و نمی توانستند به صورت مستند و مستدل آلودگی های بنزین های داخلی را اثبات کنند.

وی ادامه داد: کمیسیون انرژی استدلالهای موجود را برای واردات بنزین کافی ندانست و قرار شد جلسه دیگری با حضور کارشناسان پتروشیمی ها، مسئولان وزارت نفت، سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد برای بررسی این امر تشکیل شود.