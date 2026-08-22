به گزارش خبرنگار مهر، عباس رسولی شامگاه شنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار و هفته دولت، با تشریح برنامه‌های هفته دولت در شهرستان دنا اظهار کرد: ۵۷ طرح عمرانی و اقتصادی در این ایام افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود که برای اجرای آنها ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مجتمع گردشگری و اقامتی کارگران سی‌سخت که بیش از یک دهه متوقف بوده، از جمله طرح‌های شاخصی است که در هفته دولت تعیین تکلیف شده و در مسیر بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

فرماندار دنا ساماندهی ورودی شهر پاتاوه را از دیگر طرح‌های مهم هفته دولت عنوان کرد و گفت: اجرای طرح‌های آسفالت معابر شهری و احداث دکل‌های ارتباطی نیز در برنامه افتتاح و کلنگ‌زنی قرار دارد.

رسولی با اشاره به عملکرد دو ساله دولت در شهرستان دنا گفت: طی چهار مناسبت هفته دولت و دهه فجر، ۳۴۴ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان در شهرستان افتتاح یا کلنگ‌زنی شده است.

وی بیان کرد: طرح‌های اجراشده در بخش‌های مختلف آب، برق، راه، کشاورزی، گردشگری و سایر حوزه‌های خدماتی و زیرساختی بوده و بخشی از نیازهای شهرستان را پوشش داده است.

فرماندار دنا در ادامه با اشاره به نیازهای زیرساختی شهرستان گفت: با وجود اجرای طرح‌های متعدد، برای تکمیل زیرساخت‌ها و رفع محرومیت‌های موجود بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رسولی یکی از موانع مهم توسعه شهرستان را محدودیت‌های مربوط به زمین دانست و افزود: حریم رودخانه‌های بشار و خرسان، محور یاسوج-اصفهان، خطوط انتقال گاز و محدوده‌های محیط زیست و پارک ملی دنا، اجرای بخشی از طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را با محدودیت مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه دنا ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش کشاورزی و گردشگری دارد، گفت: سالانه حدود ۷۰ هزار تن محصول باغی در سطح ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات شهرستان تولید می‌شود و بزرگترین طرح دامپروری استان نیز با ظرفیت دو هزار رأس در این شهرستان فعال است.

فرماندار دنا تأکید کرد: اولویت‌بندی پروژه‌ها باید بر اساس میزان نیاز، ایمنی و تأثیرگذاری آنها بر زندگی مردم انجام شود و در این مسیر، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های دارای اولویت در دستور کار قرار دارد.

رسولی همچنین از نقش رسانه‌ها در انعکاس مسائل و مطالبات مردم تقدیر کرد و گفت: رسانه‌ها چشم و گوش جامعه هستند و نقد منصفانه و مطالبه‌گری سازنده آنها می‌تواند به اصلاح امور و شتاب گرفتن روند توسعه شهرستان کمک کند.