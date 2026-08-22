زرهی: وحدت در خمیر به یک فرهنگ اجتماعی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ائمه جمعه و جماعت اهل سنت شهرستان خمیر با حضور مراد زرهی فرماندار شهرستان، اعضای شورای تأمین، شیخ سید عبدالجلیل قتالی امام جمعه اهل سنت بندرخمیر و جمعی از ائمه جمعه اهل سنت شهرستان در محل مجتمع علوم دینی صد الاسلام بندرخمیر برگزار شد.

مراد زرهی در این نشست ضمن گرامیداشت ایام و با اشاره به اهمیت هفته وحدت، گفت: شهرستان خمیر به عنوان نماد وحدت و همدلی است.

فرماندار خمیر با تأکید بر لزوم تبیین خدمات نظام برای مردم به در پیش بودن هفته دولت اشاره کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های شهرستان در دستور کار دولت قرار دارد.

وی با اشاره به پروژه‌های هفته دولت، افزود: پروژه‌های مهم می‌توان در شهرستان به آبرسانی به شهر رویدر و ۱۰ روستای در مسیر بخش کهورستان و رویدر، گازرسانی به شهر بندرپل و اختصاص ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات خدماتی به دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرستان اشاره کرد.

وی با تأکید بر اینکه معیشت مردم دغدغه اصلی دولت است، تصریح کرد: توسعه شهرستان خمیر با جدیت دنبال می‌شود و با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به جذب سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه اقدام شده است.

زرهی با اشاره به مدیریت عرضه سوخت در شهرستان، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و مدیریت استاندار هرمزگان مشکلات صف‌های بنزین در شهرستان مرتفع شده و وضعیت جایگاه‌ها به حالت عادی بازگشته است.

فرماندار، تأکید کرد: به موضوعات فرهنگی و اجتماعی در کنار امور دیگر توجه ویژه‌ای داشته باشند.