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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

دستگیری ۳ نفر هنجارشکن در تبریز

دستگیری ۳ نفر هنجارشکن در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری ۳ نفر اراذل و اوباش نوظهور که موجب راهبندان و سلب و آسایش شهروندان شده بودند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: برابر گزارشات مردمی مبنی بر اینکه که ۳ نفر جوان با سلاح سرد موجب ناآرامی شهروندان شده و برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران کلانتری بلافاصله در یک عملیات پلیسی هر ۳ نفر را با اقتدار کامل دستگیر و به کلانتری دلالت دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند، از خانواده خواست نوجوانان و جوانان خود را در انتخاب دوست و بیرون از منزل مدیریت کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعا به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.

کد مطلب 6923670

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    نظرات

    • سرهنگ زاده IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
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      خدا سایه شما مسئولین امنیت رو از سر ما کم نکنه

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