دستگیری ۳ نفر هنجارشکن در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: برابر گزارشات مردمی مبنی بر اینکه که ۳ نفر جوان با سلاح سرد موجب ناآرامی شهروندان شده و برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران کلانتری بلافاصله در یک عملیات پلیسی هر ۳ نفر را با اقتدار کامل دستگیر و به کلانتری دلالت دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند، از خانواده خواست نوجوانان و جوانان خود را در انتخاب دوست و بیرون از منزل مدیریت کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعا به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.