واژگونی پراید در محور انار ـ مهریز؛ یک مصدوم رهاسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، حسن مؤدب اظهار کرد: ساعت ۷:۳۲ صبح امروز گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور انار به مهریز در ۴۵ کیلومتری شهر مهریز از سوی اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بین‌شهری زین‌الدین به محل حادثه اعزام و در صحنه حاضر شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مهریز بیان کرد: امدادگران پس از ارزیابی وضعیت و انجام اقدامات لازم برای تثبیت و ایمن‌سازی صحنه، عملیات رهاسازی سرنشین خودرو را با استفاده از ابزارهای تخصصی نجات انجام و مصدوم جهت انتقال به عوامل اورژانس در محل تحویل دادند.

مؤدب در پایان یادآور شد: شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش حوادث و ارائه خدمات امدادی به هموطنان است.