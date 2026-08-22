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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

واژگونی پراید در محور انار ـ مهریز؛ یک مصدوم رهاسازی شد

واژگونی پراید در محور انار ـ مهریز؛ یک مصدوم رهاسازی شد

یزد - رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مهریز از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور انار به مهریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، حسن مؤدب اظهار کرد: ساعت ۷:۳۲ صبح امروز گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور انار به مهریز در ۴۵ کیلومتری شهر مهریز از سوی اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بین‌شهری زین‌الدین به محل حادثه اعزام و در صحنه حاضر شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مهریز بیان کرد: امدادگران پس از ارزیابی وضعیت و انجام اقدامات لازم برای تثبیت و ایمن‌سازی صحنه، عملیات رهاسازی سرنشین خودرو را با استفاده از ابزارهای تخصصی نجات انجام و مصدوم جهت انتقال به عوامل اورژانس در محل تحویل دادند.

مؤدب در پایان یادآور شد: شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش حوادث و ارائه خدمات امدادی به هموطنان است.

کد مطلب 6924276

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    نظرات

    • مجید IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      0 0
      پاسخ
      کاش رانندگان بیشتر احتیاط میکردن

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