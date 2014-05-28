به گزارش خبرنگار مهر، اعتیاد غده سرطانی‌ای که دام خود را روز به روز بیشتر در جامعه می‌گستراند، دام‌ها و عواقب ناشی از آن و مشکلاتی که در پی آن در جامعه گریبان افراد را می‌گیرد همواره کارشناسان و مسئولان را به فکر راه چاره برای خلاصی و ریشه کنی آن انداخته است.

برنامه اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد از جمله راه حل هایی بوده که در طول زمان برای نجات گرفتار شدگان در این دام مخوف اندیشیده شده است.

برنامه ای که با مشارکت و همیاری مردم یک محله، اقوام و وابستگان یک فرد معتاد در راه نجات او انجام می شود ولی با غفلت از آن، حضور مردمی در ریشه کنی این سرطان بدخیم جامعه مرد غفلت واقع شده است.

جلوگیری از عواقب اعتیاد با حضور و عمل به موقع

پتانسیلی که با حضور و توجه به موقع خود به علت حضور در محل وقوع و مسئولیت در قبال محله و وابستگان خود جلوی خیلی از عواقب آن را می‌تواند بگیرد.

كارشناس مسئول برنامه‌ اجتماع‌ محور پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي با اشاره به نقايص و چالش‌هاي اجرايي اين برنامه، به مهر می‌گوید: در يك سال گذشته پنج كارگاه آموزشي در مناطق مختلف برای آموزش کارشناسان شهرستانی و استانی در این زمینه برگزار شده است.

زهرا اصفهاني می‌افزاید: متأسفانه در 10 سالي كه از آغاز اجراي اين برنامه مي‌گذرد محور اصلي اجتماع‌ محور كه مشاركت مردمي است مورد غفلت واقع شده و بيشتر به سمت آموزش مباني تئوريك حركت شده است.

برنامه اجتماع‌محور پیشگیری از اعتیاد به اهداف خود نرسیده است

وی عنوان می کند: ارزيابي عملكرد برنامه توسط كارشناسان زبده‌ اجتماع‌ محور، ما را به اين نتيجه رساند كه برنامه به اهداف خود نرسيده و بايد مورد بازنگري و بازسازي قرار گيرد.

اصفهانی با بیان اینکه بايد يك تحليل وضعيت جامع از شكل فعلي كار انجام شود ابراز می کند: اگر تحليل وضعيت، چنين نتيجه داد كه اجراي برنامه موفق نبوده ممكن است كل ساختار آن مورد بازنگري قرار گيرد يا اينكه استاندارد سازي شود تا اهداف مورد انتظار در يك برهه‌ زماني معين، قابل دستيابي شود.

وي اظهار می‌کند: شناخت مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي در تمام كشور از برنامه‌ اجتماع‌ محور نتيجه‌ كاركرد مثبت اين برنامه است و بيشتر نهادهاي دولتي و سازمان‌هاي مردم ‌نهاد به موضوع پيشگيري از اعتياد به روش اجتماع ‌محور وارد شده اند.

اصفهانی با تاکید بر مشارکت مردمی در امر پیشگیری از اعتیاد، ادامه می‌دهد: نوبت كيفي‌سازي و عمق ‌بخشي به برنامه براي گسترش مشاركت ‌هاي مردمي و توسعه‌ پيشگيري است.

معاون پيشگيري بهزيستي خراسان رضوي هم با اشاره به برنامه‌ اجتماع‌ محور به خبرنگار مهر می گوید: ایبن برنامه بايد در مناطق مختلف كشور بومي‌سازي شده و بر الگوهاي منطقه‌اي سبك زندگي مردم، منطبق شود.

حسن حاجي ‌پور با بيان اينكه سيستم ضد اعتياد، يك برنامه‌ پويا، شبانه‌روزي، غير دولتي و كاملا مردمي است اظهار می کند: اين برنامه بايد بتواند به بهترين شكل ممكن از منابع مالي و انساني جامعه بهره‌ مند شود.

چالش مشارکت‌های مردمی در برنامه‌های اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد

وي با تأكيد بر اينكه اساس اين برنامه بر مباني و شواهد علمي استوار است می‌افزاید: هنوز در بخش توسعه و گسترش مشاركت‌هاي مردمي در اين برنامه، چالش داريم و چنانكه بايد در اين قسمت موفق نبوده‌ايم.

حاجی پور ابراز می کند: تا وقتي نظارت بر مجريان و تيم‌ها خوب و كامل نباشد، نمي‌توان انتظار داشت اجراي برنامه با الگوها و تئوري‌ها منطبق شود.

وي با بیان اينكه برنامه‌‌هاي اجتماع‌ محور در تعدادي از ادارات، محيط‌‌هاي كار صنعتي، نظامي و آموزشي استان انجام شده می‌افزاید: برنامه‌ اجتماع‌ محور اگر چه موفقيت‌هايي در اين بخش‌ها نشان داده اما در مجموع، نتيجه اين بوده كه اين برنامه در محلات، بهتر جواب مي‌دهد زيرا در محله، افراد تعلق خاطر و مسؤوليت بيشتري نسبت به محيط زندگي خودشان احساس مي‌كنند و به همين جهت در برنامه، مشاركت بهتر و مؤثرتري دارند.

عدم تعهد دستگاه ها به امر پيشگيري از اعتياد

جانشين دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي هم به خبرنگار مهر می‌گوید: يكي از دلايلي كه برنامه‌هاي درمان اعتياد به كندي پيش مي‌رود مسئولان اجرايي هستند.

ماشاالله صادقي با با اشاره به اینکه 20 دستگاه اجرايي عضو شوراي هماهنگي هستند عنوان می‌کند: بر اساس قانون باید 10 درصد اعتبارات ذاتي هر دستگاه براي امر پيشگيري از اعتياد و آسيب‌هاي اجتماعي هزينه شود اما هيچ ‌يك از دستگاه‌ها به تعهد قانوني خود عمل نمي‌كنند.

وي ابراز می‌کند: تنها راه مبارزه و پيشگيري اعتياد، ورود گسترده‌ مردم به اين بحث است كه از طريق اجراي برنامه‌هاي اجتماع‌ محور محقق مي‌شود.

صادقی بیان می‌کند: در يك سال اجراي برنامه‌ اجتماع‌ محور در محلات مشهد، پنج هزار كارتن ‌خواب در مشهد درمان شده و سه هزار نفر از آنها به سر كار و زندگي خود برگشته‌اند.

همت مسئولان براس ریشه کنی اعتیاد با مشارکت مردم

جانشين دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوي تصریح می‌کند: اگر مسئولان همت كنند و اعتبارات كافي به اين امر اختصاص يابد مي‌توان معضل اعتياد را ريشه ‌كن كرد.

وي تأكيد كرد: بايد روش‌هاي تسهيل حضور و مشاركت مردم در برنامه‌هاي اجتماع‌ محور را بيابيم و به دور از شعارزدگي، آنها را وارد عمل كنيم.

اعتیاد این غده بدخیم سرطانی در جامعه تنها با حضور گسترده مردم و همت مسئولان قابل ریشه کنی و درمان است تا دیگر شاهد بروز آسیب‌های اجتماعی و تبعات آن نباشیم.

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گزارش : ملیحه زرین‌پور