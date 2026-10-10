سهم مناطق محروم از مراکز بهداشتی دارای خدمات دندانپزشکی

زهرا قربانی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت برای توسعه خدمات سلامت دهان و دندان در مناطق محروم، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۴۰۰ مرکز در معاونت بهداشت وجود دارد که خدمات دندانپزشکی ارائه می‌کنند و دو سوم این مراکز در روستاها و مناطق محروم مستقر هستند.

حمایت از هزینه‌های دندانپزشکی کودکان در مناطق محروم

وی افزود: یکی از اهداف ما توسعه هرچه بیشتر خدمات دندانپزشکی در مناطق محروم است و در این زمینه با کمک بنیاد علوی و کمیته امداد، اقدامات حمایتی انجام شده است.

قربانی ادامه داد: این دو مجموعه در برخی مناطق محروم بخشی از سهم پرداختی بیمار را تقبل می‌کنند. خدماتی که در مراکز ما با هزینه پایین‌تر ارائه می‌شود و در برخی موارد تحت پوشش بیمه یا حتی رایگان است، یک سهم پرداختی نیز از سوی بیمار دارد که در مناطق تحت پوشش کمیته امداد یا بنیاد علوی، این بخش نیز با حمایت این نهادها پرداخت می‌شود.

مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت: با اجرای این تفاهم‌ها تلاش می‌کنیم دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات دندانپزشکی را افزایش دهیم و تا حد امکان پوشش این خدمات را در این مناطق گسترش دهیم.

سالانه دو بار مراقبت دندانی کودکان ضروری است

وی درباره ضرورت مراقبت‌های پیشگیرانه از دندان کودکان نیز اظهار کرد: والدین باید برای فرزندان خود مراقبت‌های دندانی را جدی بگیرند و کودکان سالانه دو بار از خدمات پیشگیرانه دندانپزشکی استفاده کنند.

قربانی افزود: برای کودکان سه تا شش سال، این خدمات در مراکز بهداشتی به صورت رایگان ارائه می‌شود و والدین باید فرزندان خود را برای دریافت این خدمات به مراکز مربوطه ببرند.

وی ادامه داد: این خدمات در مدارس نیز ارائه می‌شود و نیروهای ما برای انجام آن به مدارس مراجعه می‌کنند. البته اگر خانواده‌ای تمایل نداشته باشد این خدمات در مدرسه انجام شود، می‌تواند به دندانپزشک مراجعه کند، اما مهم این است که مراقبت‌های پیشگیرانه حتماً انجام شود.

مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت تأکید کرد: انجام این مراقبت‌ها می‌تواند پوسیدگی دندان کودکان را تا حدود ۴۰ درصد کاهش دهد و به همین دلیل، این اقدامات را جزو مراقبت‌های ضروری کودکان در نظر می‌گیریم.

مراقبت از دندان؛ مانند واکسیناسیون کودکان

قربانی با تأکید بر اهمیت تداوم مراقبت‌های دندانی گفت: همان‌طور که واکسیناسیون کودکان در زمان مشخص انجام می‌شود، مراقبت‌های پیشگیرانه دندانپزشکی نیز باید در زمان مناسب انجام شود و کودکان سالانه دو بار این خدمات را دریافت کنند.

وی درباره نقش تغذیه در سلامت دهان و دندان کودکان نیز اظهار کرد: مواد غذایی شیرین می‌توانند به دندان آسیب بزنند و علاوه بر آن، برخی خوراکی‌های اسیدی و بسیار ترش نیز برای سلامت دندان مناسب نیستند.

توصیه به مصرف خوراکی‌های سالم

مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت توصیه کرد: خانواده‌ها تا حد امکان از خوراکی‌های سالم برای میان‌وعده کودکان استفاده کنند.

وی افزود: لقمه‌هایی که در خانه تهیه می‌شوند، مانند نان و پنیر، می‌توانند انتخاب مناسبی برای میان‌وعده کودکان باشند.

قربانی خاطرنشان کرد: اگر کودک کیک یا بیسکویت مصرف می‌کند، بهتر است بعد از آن آب بنوشد تا شست‌وشوی اولیه‌ای برای دندان‌ها انجام شود و مواد غذایی باقی‌مانده روی دندان‌ها کاهش پیدا کند.