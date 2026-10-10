ادعای پوچ ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز و انتقاد از جایزه نوبل صلح

رئیس‌جمهوری آمریکا، با تکرار ادعاهای غیرواقعی درباره کنترل تنگه هرمز و اعتراض به اعطای جایزه صلح نوبل به «ناوی پیلای»، در پیامی تند، از سیاست‌های خود در قبال ایران و روسیه سخن گفت.