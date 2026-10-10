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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۶:۰۶

ادعای پوچ ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز و انتقاد از جایزه نوبل صلح

ادعای پوچ ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز و انتقاد از جایزه نوبل صلح

رئیس‌جمهوری آمریکا، با تکرار ادعاهای غیرواقعی درباره کنترل تنگه هرمز و اعتراض به اعطای جایزه صلح نوبل به «ناوی پیلای»، در پیامی تند، از سیاست‌های خود در قبال ایران و روسیه سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ در سخنرانی اخیر خود در نیویورک، با ادعای کنترل کامل بر تنگه هرمز، خواستار کاهش فوری قیمت سوخت در داخل آمریکا شد.

وی همچنین با اشاره به توافق ادعایی با ولادیمیر پوتین برای تامین گازوئیل، مدعی شد که این اقدام می‌تواند بحران انرژی را در آمریکا مهار کند.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین با ابراز خشم از اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ به «ناوی پیلای»، این نهاد را فاسد و بی‌اعتبار خواند.

وی با انتقاد از عملکرد نروژ، مدعی شد که کارنامه صلح‌آمیز خود در جلوگیری از جنگ‌ها، مستحق دریافت این جایزه بوده است.

ترامپ در پایان، با تهدید مبهم درباره آینده ایران، مدعی شد که سرنوشت این کشور به‌ زودی مشخص خواهد شد.

کد مطلب 6972903

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    نظرات

    • IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      1 0
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      جایزه نوبل را بایستی مشترکاً به نتانیاهو قصاب غزه و ترامپ کودک خوار می دادند!! البته سابقهٔ مؤسسه نوبل در اعطای جایزه به افراد پلشتی مثل زمامداران پلید صهیون و نوچه های غرب در ایجاد این توقع نابجا بی تاثیر نبوده و نیست.
    • ناشناس/// IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
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      بابا مردم آ مریکا این ریبس جمهورتان کملود مدال دارد تو را به خدا هر روز خواب می بیند مدال جایزه صلح نوبل برده بفرستید ایران تا چند تا مدال بهش بدهیم و او را به درک واصل کنیم تا کم خواب ببنید

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