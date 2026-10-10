ادعای پوچ ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز و انتقاد از جایزه نوبل صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ در سخنرانی اخیر خود در نیویورک، با ادعای کنترل کامل بر تنگه هرمز، خواستار کاهش فوری قیمت سوخت در داخل آمریکا شد.
وی همچنین با اشاره به توافق ادعایی با ولادیمیر پوتین برای تامین گازوئیل، مدعی شد که این اقدام میتواند بحران انرژی را در آمریکا مهار کند.
رئیسجمهوری آمریکا همچنین با ابراز خشم از اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ به «ناوی پیلای»، این نهاد را فاسد و بیاعتبار خواند.
وی با انتقاد از عملکرد نروژ، مدعی شد که کارنامه صلحآمیز خود در جلوگیری از جنگها، مستحق دریافت این جایزه بوده است.
ترامپ در پایان، با تهدید مبهم درباره آینده ایران، مدعی شد که سرنوشت این کشور به زودی مشخص خواهد شد.
نظر شما